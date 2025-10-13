Uraufführung von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“, ein Kulturerlebnis für Klein und Groß

Die Premiere von „JOLA und JULiUS“ verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle. Feiern Sie mit uns 40 Jahre Theater HEUSCHRECK und tauchen Sie ein in eine berührende Welt voller Abenteuer!

Wien, Oktober 2023 – Am kommenden Wochenende, dem 18. und 19. Oktober, wird der LORELY-Saal in Wien zur Bühne für ein aufregendes Abenteuer: Die Premiere von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“. Dieses fesselnde Musical des Theater HEUSCHRECK verspricht nicht nur spannende Unterhaltung, sondern auch eine feierliche Hommage an 40 Jahre kreatives Schaffen des Theaters.

Die Darsteller: Talente auf der Bühne

Die Charaktere dieses mitreißenden Katzendramas werden von einem talentierten Ensemble lebendig gemacht:

* Katze Jola: Paria Bahrami, die mit ihrer charmanten Darbietung die kleinen und großen Zuschauer gleichermaßen verzaubert.

* Julius: Mischa Tuchacek, dessen schauspielerisches Talent das Herz des Publikums erobert.

* Katze Luise, Schlange Kyra und König Bobo: Anna Hnilicka, die nicht nur für die Texte verantwortlich ist, sondern auch mit ihrer schauspielerischen Vielseitigkeit begeistert.

Kreatives Team: Leidenschaft für das Theater

Hinter den Kulissen arbeitet ein kreatives Team, das die Magie des Theaters lebendig werden lässt:

* Idee, Buch & Songtexte: Anna Hnilicka, die visionäre Kraft hinter vielen gelungenen HEUSCHRECK-Produktionen, hat eine spannende Geschichte entworfen.

* Komposition & Arrangement: Anatoliy Olshanskiy, der mit eingängigen Melodien für musikalische Höhepunkte sorgt.

* Bühnenbild: Anika Rebhan, die die Bühne in eine zauberhafte Katzenwelt verwandelt.

* Kostüme: Corinna Melanie Gruber, die mit fantasievollen Kostümen die Charaktere zum Leben erweckt.

* Bauten: Nenad Ikodinovic, der für die eindrucksvollen Kulissen verantwortlich ist.

* Inside Eye: WILO Kamenicky, Mitgründer von Theater HEUSCHRECK, sorgt mit seiner Erfahrung für eine unverwechselbare Inszenierung.

Mutige Themen: Ein Abenteuer für die Seele

„JOLA und JULiUS“ geht über die bloße Unterhaltung hinaus. Das Musical thematisiert Mut, Freundschaft und Zusammenhalt und zeigt, wie wichtig es ist, Ängste zu überwinden. Kinder werden auf eine Reise mitgenommen, die ihnen nicht nur spannende Abenteuer bietet, sondern sie auch lehrt, wie wertvoll es ist, an sich selbst zu glauben und füreinander da zu sein.

Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie

Das Theater HEUSCHRECK lädt nicht nur Kinder, sondern auch deren Familien ein, Teil dieses magischen Abenteuers zu werden. Die Premiere wird von einem Publikum erwartet, das vielleicht selbst schon als Kinder die Aufführungen des Theaters besucht hat und nun mit eigenen Kindern oder Enkeln zurückkehrt.

Wichtige Informationen zur Premiere

* Wann: 18. Oktober (14:30 Uhr) und 19. Oktober (11:00 Uhr) 2025

* Wo: LORELY-Saal, Penzinger Straße 72, 1140 Wien (Fußnähe U4 Hietzing)

* Tickets: Erhältlich an der Theaterkasse oder ONLINE.

Fazit: Seien Sie dabei!

Die Premiere von „JOLA und JULiUS – Ein Katzenkrimi“ verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Kommen Sie und lassen Sie sich von einer inspirierenden Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und Mut mitreißen. Feiern Sie mit uns das 40-jährige Jubiläum des Theater HEUSCHRECK und tauchen Sie ein in eine Welt, die Ihre Herzen berühren wird!

Für weitere Informationen oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Tina Schreyek

office@heuschreck.at

www.heuschreck.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Verein Theater HEUSCHRECK

Wilo Kamenicky

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

Österreich

fon ..: 015239180

web ..: https://www.heuschreck.at/

email : office@heuschreck.at

Theater HEUSCHRECK begeistert und verzaubert bereits seit Generationen kleine und große Zuschauer*innen mit seinen besonderen Familienmusicals voll Herz.

Aus einer kleinen Künstlergruppe, die in ihren Anfängen bekannte Geschichten adaptiert und von einzelnen Engagements gelebt hat, entwickelte sich das beliebte Theater HEUSCHRECK, das mit seinen selbst geschriebenen Stücken stets bunt, fantasievoll und immer am Puls der Zeit für das kleine und große Publikums spielt!

Mit der magisch-musikalischen Fantasiewelt der Theater HEUSCHRECK Musicals werden Momente des Glücks und wundervolle Erinnerungen geschaffen. Die liebevollen Geschichten der HEUSCHRECK-Stücke berühren gleichermaßen kleine und große Zuschauer*innen. Die zentrale Botschaft aller HEUSCHRECK-Musicals: Erlebe die Welt durch ein offenes Herz, mit Toleranz, Großzügigkeit, Kreativität und Humor!

Die Inhalte unserer Musicals begeistern unsere Fans, denn es sind einzigartige Geschichten mit viel Fantasie – kombiniert mit tagesaktuellen Thematiken, die Klein & Groß fesseln und berühren. Kinder dürfen sie selbst sein – und doch positive Gefühle fürs Leben mitnehmen.

Pressekontakt:

Verein Theater HEUSCHRECK

Tina Schreyek

Kaiserstrasse 33/19

1070 Wien

fon ..: 015239180

email : office@heuschreck.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.