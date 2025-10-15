Gefühle kann man nicht ändern – der neue Schlager der Schweizerin Aline Alexandra

Flotte Musik aus der Schweiz

In „Gefühle kann man nicht ändern“ geht es um die kleinen und großen Herausforderungen des Zusammenlebens – ehrlich, liebevoll und mit einem Augenzwinkern erzählt.

Der Song beschreibt eine Beziehung, die nicht perfekt ist, aber echt: mit Fußballabenden statt Abwasch, Diskussionen im Bad und typischen Alltagskonflikten. Und doch bleibt am Ende die Erkenntnis: Trotz aller Gegensätze liebt man sich – jeden Tag neu.

Ein Lied über Geduld, Humor und das unausweichliche Chaos der Liebe – denn Gefühle kann man eben nicht ändern.

Das Lied wird zuerst in der Schweiz veröffentlicht, da sie an diesem Wochenende ein großes Fantreffen hat.

Aline Alexandra – Gefühle kann man nicht ändern

Schweizer VÖ-Datum: 09.10.2025

Deutsches VÖ-Datum: 16.10.2025

Label: Edelweiss Promotion

EAN: 4069493446661

ISRC: CH6542570057

Texter und Komponist: Caro Herz, Michael Corda, Martin Isenegger

Produzent: Stephan Weidenbrück

Label Kontakt: Jürg Wüthrich Telefon +41 79 354 70 24

Quelle: Büro Aline Alexandra

