Mick Scheuerle: Top-Gitarrist veröffentlicht vielschichtiges Meisterwerk – „Doubts and Demons“

„NoRMAhl“-Gitarrist Mick Scheuerle sorgt mit seinen „The Rainbow Turtles“ für viel Aufsehen im Rockbusiness

„Stilistische Grenzen sind dazu da, um eingerissen zu werden“, sagt Mick Scheuerle. Als Gitarrist von NoRMAhl serviert er Punk, mit SINNER zelebrierte er einst härteste Klangware, mit „Lost Beyond The Sun“ frönte er dem Progrock. Jetzt gibt es wieder neues von seinem Lieblingsprojekt The Rainbow Turtles: „Doubts and Demons“ heißt sein neuestes Album, auf dem er zeitlose Pop-Perlen so souverän aneinanderreiht, als kämen sie sämtlichst aus einer Feder. Dabei stammen „Homburg“ oder „Red Red Wine“ gar nicht von ihm. Doch er serviert sie mit der gleichen schnoddrigen Lockerheit wie seine vorige Single, die Eigenkomposition „Smile“, mit der er es bis in die Bestseller-Charts beim Download-Marktführer Amazon schaffte.

Mick Scheuerle selbst zählt zu den wohl besten Rock- und Blues-Gitarristen im Land, auf jeden Fall zu den stilistisch versiertesten, als weitgereister Saitenvirtuose der Punkband NoRMAhl. In seinen Solo-Projekten steht er seit vielen Jahren für handgemachte Musik mit Charakter. Seine Songs verbinden Einflüsse aus Rock, Folk, Americana und Singer-Songwriter-Tradition zu einem eigenständigen Sound, der gleichermaßen kraftvoll wie feinfühlig ist. Gemeinsam mit den Rainbow Turtles entstehen Arrangements, die organisch wachsen und den Liedern Raum zum Atmen geben – mal reduziert und intim, mal energiegeladen und voller Dynamik. Sein neuestes Album ist bester Beleg für diese stilistische Offenheit und zeigt die kontinuierliche musikalische Entwicklung.

Nach der durchweg positiven Resonanz seiner bisherigen Solo-Alben und begeisternden Auftritten mit den „Rainbow Turtles“ freut sich Mick Scheuerle Songs seines neuen Albums auch live zu präsentieren – allesamt zeitlose Meisterwerke. Herauszuheben dabei: Die Singles „Haunted“, „Something 4 U“ und das legendäre „Homburg“ von Procol Harum. Begleitet wird er dabei von vier ausgezeichneten Musikern: Lena Wawrzynek (Keyboard, Flöte, Gesang), Joe Saling (Gitarre, Gesang) sowie Robin Stecher (Bass) und Marius Günter (Drums). Der Musiker jedenfalls freut sich: „Die neuen „Rainbow Turtles“ haben mal so richtig frischen Wind in meinen folk- und songorientierten Rock’n’Roll gebracht.“

Mick Scheuerle selbst entdeckte mit 14 Jahren die Gitarre für sich, bewegte sich in Folkgefilden und übte den Fingerpicking-Stil. Von Schulfreunden zur Elektrogitarre gezwungen war er mit verschiedenen Bands in der Region unterwegs, kurzzeitig auch bei Sinner. Seit 1988 ist er Mitglied der Gruppe NoRMAhl, daneben aber auch bei Silke Besa und als Gitarrist und Sänger bei den eigenen Projekten Blues, Reds & Yellows, Lost Beyond The Sun sowie Solo unter „Mick Scheuerle“.

Neben seiner Gitarrenarbeit ist er ebenfalls als Produzent, Lehrer und Musikpädagoge tätig und hatte einen Gastauftritt im Tatort – selbstverständlich an der Gitarre.

Sein Live-Repertoire besteht aus eigenen, brandneuen und älteren Songs und wird von bekannten oder fast verschollenen Stücken ergänzt. Handgemachte Rockmusik mit Farbtupfern von Blues, Soul, Folk und Country, liebevolle Instrumentierung und Chorgesang sowie die Freude an der Melodie versprechen eine abwechslungsreiche Performance.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf https://www.twisted-rose.com auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

7us media group GmbH

Herr Hans Derer

Alfred-Kärcher-Str. 10

71364 Winnenden

fon ..: +49 (0) 71 95 – 90780-80

web ..: http://www.sevenus.de

email : media@sevenus.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.