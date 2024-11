Maritime Tische und Bänke aus Epoxidharz

MARAMORE, eine Manufaktur aus Wandlitz bei Berlin, fertigt in Handarbeit Tische und Bänke mit Meeresmotiven aus Holz und Epoxidharz an. Feinste Farbpigmente sorgen für Brillanz und optische Tiefe.

Bänke und Tische als Kunstwerke

Seit einigen Jahren sind Rivertables aus Epoxid sehr beliebt. Dabei handelt es sich um Tische aus Holz und Epoxid, bei denen sich meist ein Fluss aus Epoxidharz durch eine Holzplatte schlängelt. Dieses Konzept nahm sich die kleine Manufaktur MARAMORE zum Vorbild und entwickelte daraus eine eigene Serie. Im Gegensatz zu den Rivertables ziert die Tische und Bänke der Künstler aus Wandlitz bei Berlin jedoch mehr als nur ein Fluss aus Epoxid. Eine komplette Meeresbucht in schimmernden Blautönen mit schäumenden Wellenkämmen sowie ein goldfarbener Strand füllen die komplette Tischplatte sowie die Sitzflächen der Bänke aus. Die Lehnen zeigen einen blauen Himmel mit zarten Wolken.

Jedes Möbelstück ein Unikat

Bei MARAMORE wird jeder Tisch und jede Sitzbank individuell gestaltet und in Handarbeit gefertigt. Hochwertiges Epoxidharz sowie feinste Metallic-Farbpigmente sorgen für einmalige Brillanz und optische Tiefe. So entstehen einzigartige Unikate, die sowohl als Einzelstücke, als auch im Set angeboten werden. Die Auswahl an Formaten und Größen ist vielfältig. So erstellen die Künstler nicht nur Sitzbänke mit einer Länge von 80, 120 und 160 cm. Auf Wunsch sind auch individuelle Größen möglich. Bei den Tischen von MARAMORE ist die Auswahl ebenfalls groß. Auch bei den Tischen sind individuelle Kundenwünsche möglich.

Leicht zu pflegen und beständig

Die maritimen Tische und Bänke aus Epoxidharz von MARAMORE besitzen einen hohen Härtegrad sowie UV-Schutz. Sie sind äußerst robust und pflegeleicht. Sowohl Tische, als auch Bänke ruhen auf edlen, sehr stabilen pulverbeschichteten Metallgestellen. Durch höhenverstellbare Stellfüße können Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Passend zu den maritimen Bänken bietet MARAMORE auch Sitzkissen an. Sie sind als Wendekissen konzipiert. Auf der Vorderseite zeigen sie ein maritimes Motiv, auf der Rückseite einen blauen Himmel mit zarten Wolken. Die Kissen können als Sitz- wie auch als Rückenkissen verwendet werden.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

