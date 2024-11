Bitte Platz nehmen am Tisch von Vincent van Gogh

Nach wie vor üben die Werke van Goghs einen großen Einfluss auf nachfolgende Maler aus. So erstellen die Künstler von MARAMORE auch Bänke und Tische mit Motiven von Vincent van Gogh.

Begründer der modernen Malerei

Vincent Willem van Gogh (* 30. März 1853; + 29. Juli 1890) gilt als einer der Begründer der modernen Malerei. Obwohl van Gogh nur 10 Jahre lang malte, schuf er bis zu seinem Tod mit 37 Jahren mehr als 900 Gemälde und mehr als 1000 Zeichnungen und Skizzen. Heute erzielen seine Werke nicht nur Rekordpreise bei Auktionen. Sie üben auch noch großen Einfluss auf andere Künstler aus.

Bänke und Tische mit Motiven van Goghs

So beeindrucken Werke wie „Die Sternennacht“, die „Sternennacht über der Rhone“ und die „Meereslandschaft bei Les Saintes-Maries-de-la-Mer“ auch die Künstler von MARAMORE. Doch die Meisterweke van Goghs nur als Wandschmuck erschien Marina und Ralph Kähne, den Gründern von MARAMORE, zu wenig. Also spezialisierten sich die beiden Künstler aus Wandlitz bei Berlin nicht nur auf die Erstellung von Kunstwerken im Stile van Goghs für die Wände. Neben den üblichen Medien wie z.B. Leinwand auf Keilrahmen sowie Alu-Dibond, Holz oder Papier legt MARAMORE einen Fokus auf die Kombination von Kunst und Funktion. So stellen die Brandenburger Künstler auch Bänke und Tische mit Motiven van Goghs und der Alten Meister in Handarbeit her. Bei der Erstellung von Bänken und Tischen in ihrem Wandlitzer Atelier kommen unterschiedliche Materialien wie Holz, Metall und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz. Dabei setzen sie auf Handarbeit und made in Germany.

LED-Leuchtrahmen mit Motiven van Goghs

Eine Idee, die wohl nicht nur Vincent van Gogh gut gefallen hätte. Schließlich fanden die so entstandenen Tisch- und Bänke-Sets „Die Sternennacht“, die „Sternennacht über der Rhone“ und die „Meereslandschaft bei Les Saintes-Maries-de-la-Mer“ bereits begeisterte Käufer, noch vor der offiziellen Eröffnung ihrer kleinen Galerie in Wandlitz im November 2023. Hier gibt es zudem nicht nur Beispiele für Tische und Bänke mit Motiven van Goghs zu bestaunen. So spiegelt sich die Kombination von Kunst und Funktion auch wider bei den van-Gogh-Motiven in den LED-Leuchtrahmen. Nur dass hier die Funktion nicht auf Sitzen, sondern auf Beleuchtung liegt.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.