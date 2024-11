Kunst von Peder Mønsted bei MARAMORE

Die Kunstwerke des dänischen Malers Peder Mønsted fangen die Natur in all ihrer Schönheit ein. Eine Auswahl der schönsten Motive ist nun bei MARAMORE im LED-Leuchtrahmen sowie auf Leinwand erhältlich.

Schöner als ein Foto

Wer die naturalistischen Landschaftsgemälde von Peder Mønsted betrachtet, ist von ihrer Detailgenauigkeit fasziniert. Dem dänischen Maler gelingt es, die Natur so abzubilden, wie man sie heute nur aus der Fotografie kennt. Doch im Gegensatz zu einem schnell geknipsten Foto enthalten seine Werke eine Fülle an liebevollen Details in unberührten, idealen Landschaften. Somit gelingt es ihm, mit seiner Malweise weit über die Kunst der Fotografie hinauszugehen.

Eine kleine Manufaktur aus Wandlitz bei Berlin setzt nun seine Werke besonders eindrucksvoll in Szene. Den Künstlern von MARAMORE gelingt es, durch Druck auf Backlightfolie und Hinterleuchtung mittels LED-Leuchtrahmen seine Bilder aus Italien und Dänemark so wirken zu lassen, als wären sie sonnendurchflutet.

LED-Leuchtrahmen als Raumbeleuchtung

Mit einer sichtbaren Größe von 118,9 x 84,1 cm ist der von MARAMORE angebotene größte LED-Leuchtrahmen aus Acryl im Format DIN A0 ein prächtiger Blickfang und eine besondere Umrahmung für jedes Kunstwerk. Durch seine Randbeleuchtung lässt er nicht nur jedes Bild in vollem Glanz erstrahlen. Er sorgt zugleich auch für eine angenehme Raumbeleuchtung. Für kleinere Räume empfehlen die Künstler von MARAMORE den halb so großen DIN A1-Leuchtrahmen im Format 84,1 x 59,4 cm. Dieser ist, besonders in der Aluminium-Ausführung, leichter und ebenfalls eine tolle Präsentationsmöglichkeit für jedes Kunstwerk auf Backlightfolie.

Motivwechsel je nach Jahreszeit

Mønsteds Werke begeistern nicht nur durch ihre Detailgenauigkeit, sondern auch durch die Darstellung der Jahreszeiten. Seine winterlichen Schneelandschaften faszinieren ebenso wie seine sommerlichen Capri-Motive. Wer beides liebt, kann je nach Jahreszeit die Motive in den LED-Leuchtrahmen problemlos wechseln. MARAMORE bietet auch den Druck weiterer Backlightfolien für den Motivwechsel an. Der Rahmen jedes LED-Leuchtrahmens ist einfach zu öffnen und die Folie schnell gewechselt.

Kunst von Peder Mønsted als Druck auf Leinwand

Wer die Kunstwerke von Peder Mønsted lieber traditionell auf Leinwand mag, ist bei MARAMORE ebenfalls richtig. Die schönsten Motive des dänischen Landschaftsmalers können in vielen Größen auf Leinwand mit Keilrahmen bestellt werden. Auf Wusch erstellen die Künstler auch gern eigene Motive der Kunden für den LED-Leuchtrahmen oder den Druck auf Leinwand.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Brandenburg, die sich auf die Erstellung von Bänken und Tischen aus Epoxid spezialisiert hat. Dabei legen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin Wert auf Handarbeit und made in Germany.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit.

