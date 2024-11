MARAMORE zeigt Berlin von seiner schönsten Seite

Für Künstler sind die Wahrzeichen Berlins eine Quelle der Inspiration. MARAMORE stellt die schönsten Kunstwerke vor und bietet sie im Leuchtrahmen und als Druck auf Leinwand an.

Berlin als Inspiration

Die deutsche Hauptstadt steckt voller Geschichte. Das spiegelt sich auch in ihren Gebäuden wider. Berliner Dom, Reichstag, Neue Synagoge – sie alle sind historische Berühmtheiten. Und darüber hinaus auch Meisterwerke der Architektur. Schon seit langem inspirieren sie Menschen dazu, sie bildlich festzuhalten. So gibt es unzählige Fotografien und Kunstwerke dieser Gebäude. Es braucht jedoch oft mehr als nur eine Kamera oder Staffelei und Pinsel, um aus einem alten Gebäude oder historischen Platz einen echten Blickfang zu machen.

Das Foto wird zum Kunstwerk

Um die Einzigartigkeit eines Motivs hervorzuheben, wandeln die Künstler von MARAMORE, einer kleinen Manufaktur in Wandlitz bei Berlin, Fotos mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Kunstwerke um. Zum Auftakt haben sich die beiden Inhaber ihre alte Heimatstadt vorgenommen. Als gebürtige Berliner kennen sie sich in der Hauptstadt bestens aus. Besonders beeindruckt hat sie der Bezirk Mitte mit seiner Fülle an Berliner Wahrzeichen, aber auch die goldglänzende Kuppel der Neuen Synagoge, die sie als Kunstwerk perfekt in Szene setzen konnten. Noch eindrucksvoller wirkt das Bild, wenn es hinterleuchtet in einem der von MARAMORE angebotenen LED-Leuchtrahmen präsentiert wird.

Strahlender Glanz im LED-Leuchtrahmen

Um die Strahlkraft der Kunstwerke noch weiter zu erhöhen, verwenden die Künstler von MARAMORE hochwertige LED-Leuchtrahmen in den Formaten DIN A0 und A1 in den Ausführungen Aluminium und Acryl. Dafür werden die Bilder auf Backlightfolie gedruckt und dann in die Rahmen eingespannt. Die beeindruckende Größe des hinterleuchteten Ausschnitts von 118,9 cm x 84,1 cm bzw. 84,1 cm x 59,4 cm bringt jedes Detail des Kunstwerks besonders gut zur Geltung. Die Acryl-Variante des LED-Leuchtrahmens verfügt zudem über eine Edge-Beleuchtung, die nicht nur das Kunstwerk gleichmäßig ausleuchtet, sondern auch die Kanten des Rahmens umlaufend beleuchtet.

Berlin-Motive klassisch auf Leinwand

Wer es lieber klassisch mag, dem bietet MARAMORE auch den Druck seiner Berlin-Motive auf Leinwand mit Keilrahmen in verschiedenen Größen an. Auf Wunsch erstellen die Künstler auch aus eigenen Motiven Kunstwerke im LED-Leuchtrahmen oder auf Leinwand. Dafür genügt die Zusendung eines Fotos oder eines anderen Lieblings-Motivs.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Brandenburg, die sich auf die Erstellung von Bänken und Tischen aus Epoxid spezialisiert hat. Dabei legen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin Wert auf Handarbeit und made in Germany.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit.

