Love – die neue Discohymne von dee jay RUFUS

Liebe ist nicht nur in der Musik wichtig

Liebe ist der Ursprung allen Lebens und Liebe ist das, was uns am Ende zusammenhält. Liebe kann unendlich stark sein, sie kann schützen, helfen und verbinden. Liebe ist der Gewinn für alles in unserem Leben. Liebe ist vielfältig, vielschichtig und nicht in ein festes Muster gepresst oder gar fest fixiert. Liebe ist unendlich.

Gerade jetzt in diesen besonderen Zeiten voller Veränderungen und voller Neuorientierung ist LIEBE der Kompass für den Weg durch das Leben, sie gibt Rückhalt, Sicherheit und Stärke.

Geprägt von diesen alltäglichen Einflüssen ist auch das Musikprojekt dee jay RUFUS. Warum jetzt nicht einfach mal einen Song präsentieren, der die Kraft der Liebe beschreibt. Zusammen mit der Songpoetin Suzan Darlyn hat Jürgen Kerber, alias dee jay RUFUS all das zusammengefasst, was uns alle für ein friedliches Miteinander bewegt, nämlich „LOVE“ rund um den Globus

„In Zeiten wie diesen höre mich einfach rufen, Du bist nicht allein, ich bin an deiner Seite“, heißt es zu Beginn des Songs „LOVE“. Und die Botschaft geht weiter, denn: „Ich bin hier um dich zu halten. Ich bin hier um dir zu zeigen, es wird ein besserer Tag kommen. Ich bin hier um dich zu lieben. Liebe ist der Gewinn für den wir alle kämpfen“… „LOVE“ ist die Message von dee jay RUFUS in diesen teils unsicheren Zeiten!

Musikalisch hat dee jay RUFUS zusammen mit Chris Angels den sensiblen Song-Text in eine melodiöse Komposition verpackt. Das Arrangement ist leicht groovend, aber immer voll bestimmend von einer unverwechselbaren Melancholie und einer liebevollen Verspieltheit in den Chorpassagen, die der Song-Botschaft zur LIEBE, also „LOVE“ mehr als gerecht wird.

„LOVE“ ist die Message unserer Zeit! „LOVE“ ist der neue dee jay RUFUS Song!!

dee jay RUFUS – LOVE

ISRC : DE-F28-25-409-01

Länge : 2:58 Minuten

EAN 4 260175 144091

Music by Chris Angels, dee jay RUFUS

Lyrics by Suzan Darlyn

Publishing by JAY KAY Music

Produced by Chris Angels

& Jürgen Rufus Kerber

Mastering by Robin Masters

Cover photo by Porechenskaya ©-by adobe

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best. Nr. 14409

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

