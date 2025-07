Im selben Zug sitzt gesanglich Martin M. Jones mit seiner alten Flamme

Der Zug des Lebens rollt weiter

Der Zug des Lebens scheint manchmal schon abgefahren zu sein, aber was, wenn er plötzlich für Überraschungen sorgt…

Im neuen Song von Martin M. JONES geht es genau darum,

die sich bietende Gelegenheit zu nutzen.

Herausgekommen ist ein Song, der musikalisch an Nashville erinnert:

leicht, relaxt und trotzdem gefühlvoll gesungen…

Uwe Nikolaus hat als Produzent, Komponist und Texter genau das eingefangen.

Schon auf dem ersten, bei XENIA Records / JAY KAY Music erschienen Album „Mehr ist es nicht“

von Martin M. Jones, klingt das an.

Also, den Vergleich mit Nashville-Produktionen, brauchen er und Martin Jones nicht zu scheuen.

Genießen Sie diesen sommerlichen, frischen Song

und steigen Sie mit ein in den „selben Zug“,

Martin M. JONES wünscht gute Fahrt dabei.

Martin M. Jones – Im selben Zug

ISRC-Nr. : DE-F28-25-408-01 / 2:57

EAN 4 260 175 144084

Music and Lyrics by Uwe Nickolaus, Martin Jones

Publishing by JAY KAY Music

Recording, mix, mastering

and produced by Uwe Nickolaus

for JAY KAY Event & Music

Co. Producer Jürgen Kerber

Cover Photo Martin M. Jones by Ekki Kind

Cover Inside by Adobe ©-2025

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 XENIA Records Best-Nr. 14408

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

Label und Labelcode: XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

