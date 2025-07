„Der Himmel muss warten“ meint musikalisch Simone Cerovina

Eine neue Seite der Sängerin

Mit „Der Himmel muss warten“ veröffentlicht Simone Cerovina eine berührende musikalische Hommage an ihren verstorbenen Ehemann – ein Song, der zutiefst persönlich ist und dennoch vielen aus der Seele spricht. Es ist ein Lied für alle, die einen Menschen verloren haben – und selbst weiterleben.

Der Song erzählt die Geschichte eines persönlichen Verlusts, der das Leben einer Frau völlig veränderte: Als ihr Ehemann im Jahr 2016 viel zu früh verstarb, blieb Simone zurück – mit Fragen, mit Schmerz, mit Verantwortung für eine Familie, die sich nicht nur dem Tod des Ehemanns und Vaters, sondern dem Leben stellen musste. Die ersten Aufgaben waren: Abschied nehmen, loslassen und sich neu sortieren.

Der Text erzählt in drei klar gezeichneten Kapiteln die Geschichte einer großen Liebe: vom ersten Blick („Liebe auf den ersten Blick, als ich dich sah, gab es kein Zurück“) über das gemeinsame Familienleben („Ich bekam den goldenen Ring von dir – und bald waren wir auch schon vier“) bis hin zum Abschied und der bleibenden Verbindung über den Tod hinaus („Wo die Sterne leuchten, ist dein Zuhaus – wir sind noch hier, doch wir geben nicht auf“).

Der Refrain bringt es auf den Punkt: „Der Himmel muss warten – wir kommen noch nicht.“ Es ist ein liebevoller, poetischer Ausdruck des Weiterlebens – getragen von Verantwortung, Erinnerung und Hoffnung.

Text und Musik stellen das Ja zum Leben in den Vordergrund: kein Trauermarsch oder eine rührselige Ballade. Das Leben für die Hinterbliebenen geht weiter und das ist richtig und man braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben, denn das hätte sich der Verstorbene für die Familie gewünscht.

Die Stimme von Simone Cerovina transportiert Verletzlichkeit und Stärke zugleich. Die englischsprachige Refrainzeile „In my heart and my soul, there is always only you“ fügt sich nahtlos ein – ein universeller Satz für alle, die jemanden verloren haben, aber die Liebe weiterhin spüren.

Mit „Der Himmel muss warten“ erweitert Simone Cerovina ihr künstlerisches Spektrum um eine weitere tiefgründige, autobiografische Facette. Mit ihren autobiografischen Songs zeigt sie, dass es möglich ist, das Leben zu feiern, aber auch seine leisen, schmerzlichen Momente in Musik zu verwandeln.

„Der Himmel muss warten“ ist eine liebevolle Botschaft an den Verstorbenen und auch ein kraftvolles Ja zum Leben. Ein Lied wie eine musikalische Umarmung für Herz und Seele – ehrlich, bewegend und tröstlich zugleich. Es ist ein Song, der unter die Haut geht, weil er echt ist.

VÖ: 25.07.2025

Text: Simone Cerovina

Musik: Willi Schilling

Label: artistfy

Labelcode: 32828

EAN: 4068413163046

ISRC: DEYW82512633

Quelle: Büro Dominik Heinz

Genre: Deutsch Pop / Schlager

