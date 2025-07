Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Grab“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein sonderbarer Leichenfund unweit eines frisch ausgehobenen Grabes. Die Spur führt zu einem Millionär und seinen Bekannten. Doch auch ein Mord aus der Vergangenheit wirft Fragen auf!

Die friedliche Idylle des Dünenfriedhofs auf Juist wird jäh gestört, als die Inselpolizisten Antje Fedder und Roland Witte dort eine Leiche entdecken. Ostfrieslandkrimi-Autorin Sina Jorritsma veröffentlich den nächsten aufregenden Teil ihrer „Witte und Fedder ermitteln“-Reihe mit einer ordentlichen Portion friesischen Charme. Ein Krimi-Hit für den Strandbesuch oder Urlaub zu Hause, mit einer perfekten Prise norddeutschem Humor!

Klappentext:

Eine Leiche auf dem Juister Dünenfriedhof! Nichts Ungewöhnliches, sollte man meinen, doch die tote junge Frau liegt nicht in einem Sarg, sondern zwischen den Grabsteinen, und wurde ganz offensichtlich vergiftet. Die beiden Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte sehen sich mit einigen Merkwürdigkeiten konfrontiert: Das Opfer trägt eine altertümliche lange Robe, ist mit einem Stilett bewaffnet und in der Nähe gibt es ein frisch ausgehobenes Grab, in dem eine einzelne bronzene Gürtelschnalle liegt! Es stellt sich heraus, dass Vanessa Dellkamp Pflegerin des Millionärs Bernhard Fiedler war, der seit Kurzem mit seiner Entourage auf Juist residiert. Als sie die Mitglieder des Haushalts befragen, wird sehr schnell deutlich, dass die Männer sie sehr schätzten, teils geradezu verehrten, während die Frauen kein gutes Haar an ihr lassen. Das Mordmotiv? Eifersucht, Rache, enttäuschte Liebe? Ihre Befragungen decken so einiges davon auf, doch richtig Bewegung kommt in die Ermittlungen erst, als Hinweise auf einen jahrzehntealten Raubmord auftauchen. Aber was hatte die junge Frau, die damals noch gar nicht geboren war, damit zu tun?

Das E-Book ist bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books (für iBooks), Thalia (für tolino), Hugendubel und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erhältlich.

„Juister Grab“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FJLBYWBG sowie eine Leseprobe auf https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076269543.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Witte und Fedder ermitteln“:

Die Kommissarin Antje Fedder ist ein waschechtes Juister Inselkind. Sie kennt ihr Heimat-Eiland wie ihre Westentasche. Als zurückhaltende Norddeutsche hat sie anfangs so ihre Probleme mit der charmanten und unbeschwerten Art ihres zugezogenen Kollegen Roland Witte. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an, und die beiden Polizisten lösen auf der kleinen Insel auch die kniffligsten Krimirätsel. Auch Antjes Vater Tjark Fedder steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite, denn der Gastwirt schnappt viele Informationen auf. Nur die übereifrige Bürgermeisterin Silke Meester erschwert den Ermittlern oft die Arbeit.

