Ab 10.05.2023 auf allen Portalen!

„Das was ich will ist Summerfeeling“. Einfach sorglos die Seele baumeln lassen und den Sommer genießen, nach diesem Motto lebt Lars Heise schon in seinem ersten Song „Ich muss raus“. Seine vierte Veröffentlichung feiert der Radiomoderator. Die Wege haben ihn zu Goldstar-Radio geführt, wo er weiterhin der Schlagermusik frönt.

„Das was ich will ist einfach leben“ – Der Hobbyradler liebt die Freiheit und die Weite. Seine musikalische „Tour de Schlager“ führt ihn vom Königssee über Paris und Österreich nun in die schöne Lüneburger Heide, zumindest im Musikvideo zur neuen Single.

Die Komposition sowie die Produktion stammen wie gewohnt vom Singer-Songwriter- Produzenten-Pärchen Jelfi (Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag). Lars‘ neue Single ist sein erster Song, den Jelfi Records über seinen neuen, starken Partner Fiesta Records im Vertrieb veröffentlicht.

Ein sommerliches Musikvideo voller Sonnenschein wurde von Jelfi Media produziert. Sympathisch, fröhlich, lebensfroh – Lars Heise!

Label: Jelfi Records, LC 89488

Vertrieb: Fiesta Records

Text: Lars Heise | Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

Komposition: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

Länge: 3:45 Minuten

Verlag: Nadrag Wolfgang Musikverlag | Beverly Music Publishing

Produced, Recorded, Mixed & Mastered by

Jenny van Bree & Wolfgang Nadrag @ Jelfi Records

Vocals: Lars Heise

Guitars: Wolfgang Nadrag

Keyboards, Drum & Sound-Programming: Wolfgang Nadrag | Jenny van Bree

Backing Vocals: Jenny van Bree | Wolfgang Nadrag

VÖ: 10.05.2023

© Jelfi Records distributed by Fiesta Records

Foto & Cover Artwork: Helmut Huppmann Fotografie

Musikvideo: Jelfi Media

Quelle: Büro Lars Heise

