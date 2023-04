Spannung pur: Bootsrennen, Mord und Intrigen auf Juist! Die Kommissare Witte und Fedder ermitteln. Tauchen Sie ein in einen fesselnden Ostfrieslandkrimi voller Überraschungen und Geheimnisse!

Im achtzehnten Band der Ostfrieslandkrimi-Reihe von Sina Jorritsma erwartet die Juister Inselermittler ein heikler Fall: Wer hat den Bootsrennfahrer Paul Hoffmann ermordet? Mit seiner provozierenden und demütigenden Art hatte er sich viele Feinde gemacht. Doch wer ist der wahre Täter?

»Der Bootshaken dürfte die Mordwaffe sein.« Bei einem Bootsrennen auf Juist geht es für zwei verfeindete Jura-Studenten um nichts weniger als die Ehre. Allerdings endet das Rennen mit einem Eklat. Und wenige Stunden später liegt Paul Hoffmann, der Sieger des Wettkampfs, tot bei der Aussichtsplattform Dree Water Utkiek, ermordet mit einem Bootshaken! Hat sein Konkurrent, dem Paul schon seine Freundin und ein Stipendium weggeschnappt hatte, die neuerliche Niederlage vor den versammelten Studienfreunden nicht ertragen? Als der Widersacher des Mordopfers dann auch noch von der Insel flüchtet, scheint die Sache klar. Doch die Inselkommissare Antje Fedder und Roland Witte finden heraus, dass Paul Hoffmann Menschen gerne bis aufs Blut provozierte und demütigte, wenn sie ihm in die Quere kamen. Dabei machte er offenbar sogar vor seiner eigenen Schwester, die sich zufällig ebenfalls gerade auf Juist befindet, nicht halt …

Die Ostfrieslandkrimireihe „Witte und Fedder ermitteln“ von Sina Jorritsma wird nach „Juister Clown“ (ISBN 978-3-96586-359-0), „Juister Herzen“ (ISBN 978-3-95573-912-6), „Juister Düfte“ (ISBN 978-3-95573-958-4), „Juister Reiter“ (ISBN 978-3-96586-028-5), „Juister Taucher“ (ISBN 978-3-96586-089-6), „Juister Düne“ (ISBN 978-3-96586-127-5), „Juister Hochzeit“(ISBN 978-3-96586-177-0), „Juister Lüge“ (ISBN 978-3-96586-218-0), „Juister Perlen“ (ISBN 978-3-96586-268-5) „Juister Zeuge“ (ISBN 978-3-96586-308-8), „Juister Chor“ (ISBN 978-3-96586-434-4) „Juister Party“ (ISBN 978-3-96586-471-9) „Juister Wein“ (ISBN 978-3-96586-522-8), „Juister Hexe“ (ISBN 978-3-96586-565-5), „Juister Seestern (ISBN 978-3-96586-608-9), „Juister Maler“ (ISBN 978-3-96586-632-4 ) und „Juister Onkel“ (ISBN 978-3-96586-723-9) nun mit „Juister Haken“ (ISBN 978-3-96586-761-1) fortgeführt.

Das E-Book kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple Books, Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 3,99 Euro erworben werden.

„Juister Haken“ ist ebenfalls als Taschenbuch zum Preis von 12,99 Euro erhältlich.

Mehr Informationen erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0C2R74Z5Q sowie eine Leseprobe https://www.weltbild.de/artikel/ebook/juister-haken-ostfrieslandkrimi_40758958-1.

Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

