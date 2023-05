Hollywood meets Achtsamkeit – Mit einem neuen Deal bringt maona.tv ausgewählte Highlights aus dem hochwertigen Filmkatalog von Telepool aufs Display. Für ein Streaming-Erlebnis mit Herz und Sinn.

Deutschlands größter Streaming-Anbieter für ganzheitliche Inhalte maona.tv erweitert sein Angebot mit einem attraktiven Filmpaket von Telepool. Ab sofort stehen neue Inhalte bereit, die ein qualitativ hochwertiges Filmerlebnis garantieren. Der Schwerpunkt bei der Auswahl liegt dabei auf Themen, die berühren und zu Herzen gehen.

Mit über 6.000 Abonnenten ist maona.tv einer der größten deutschen Streaming-Anbieter für alternative und ganzheitliche Inhalte. Jede Woche erscheinen neue, teils exklusive und werbefreie Videos, Dokumentationen, Interviews und abendfüllende Filme, die bewegen und den Horizont erweitern. Das breite Themenspektrum reicht von Umweltschutz & Ökologie über Kultur und Gesellschaft bis zu Gesundheit, Achtsamkeit und Spiritualität.

Neues Filmpaket von Telepool

Abonnenten von maona.tv kommen nun in den Genuss von neuen hochwertigen Inhalten, die soeben von Telepool akquiriert wurden. Telepool ist eine führende globale Content-Gruppe, die sich auf die Entwicklung, Produktion, Lizenzierung und den Vertrieb von hochwertigen Spielfilmen und TV-Produkten konzentriert. Sie ist zu 100% im Besitz des Hollywoodschauspieler-Ehepaars Will Smith und Jada Pinkett Smith.

Mit dem neuen Deal konnte maona.tv sich die Streaming-Rechte für ein Paket an abendfüllenden Filmen und Dokumentationen aus Kanada, Indien, Deutschland, Europa und den USA sichern. Unter den Highlights des Filmpakets sind Produktionen mit großen Namen, die als Regisseure oder Protagonisten die Zuschauer in ihren Bann ziehen, und wichtigen Themen, die unsere heutige Gesellschaft bewegen.

Gesellschaft & Kultur

„An den Ufern der heiligen Flüsse“ entführt die Zuschauer auf eine Reise zum größten Fest der Welt, dem Kumbh Mela in Indien, und begegnet dabei Menschen mit Lebensgeschichten, die nahe gehen. Sie alle haben eines gemeinsam: die Kraft des Glaubens. „Ein nachdenklicher, meditativer Film. Großartig gedreht.“ (ARD Mittagsmagazin).

Der international bekannte Künstler Ai Weiwei legt mit „Human Flow“ einen berührenden Dokumentarfilm über die globale Flüchtlingskrise vor. Sein Anliegen als Regisseur und Produzent des Films: „Wird sich unsere globale Gesellschaft von Angst, Isolation und Eigennutz befreien und einen Weg der Offenheit, der Freiheit und des Respekts für die Menschheit einschlagen?“

Ökologie & soziale Gerechtigkeit

„Power to Change – Die EnergieRebellion“ – Von der Energie-Diktatur zur Energie-Demokratie: Deutschland auf dem Weg zu 100% Erneuerbare Energien aus Wind-, Wasser und Sonnenkraft. Mit Hans-Josef Fell (ehem. MdB, Präsident der Energy Watch Group), Claudia Kemfert (Energieökonomin) u.v.a.. Die Botschaft des Films: „Gemeinsam schaffen wir es!“

Wenn Kinder die Welt verändern: „Morgen gehört uns“ zeigt in acht Porträts, wie Mädchen und Jungen aus Peru, Guinea, Frankreich, Indien und Bolivien gegen Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit und Gewalt in all ihren Formen kämpfen. Sie sind Teil einer neuen Generation, die nicht nur auf eine bessere Welt hofft, sondern diese auch mutig und tatkräftig mit aufbaut.

Musik & Medien

Das große Biopic „The Music of Silence“ erzählt die außergewöhnliche und erfolgreiche Lebensgeschichte des blinden italienischen Sängers, Songwriters und Produzenten Andrea Bocelli. Mit Hollywoodstar Antonio Banderas in der Hauptrolle als „Maestro“, der auch die Klaviermusik im Film selber übernahm.

Von James Bond über Batman und E.T. bis zu Fluch der Karibik: die Seele eines großen Films liegt auch in seiner Musik. „Score – Eine Geschichte der Filmmusik“ blickt hinter die Kulissen und porträtiert die Komponisten großer cineastischer Werke unserer Zeit als unerlässliche kreative Kraft im Hintergrund.

Positive Inhalte mit Herz und Sinn

Mit dem Filmpaket bringt maona.tv die Welt der großen Kinos zuhause auf Bildschirm und Display, sorgfältig ausgewählt nach Kriterien, die sich auch im Namen des Streaming-Portals widerspiegeln: „maona“ bedeutet „zufrieden“ (hawaiianisch) „Sehen“ (shonaisch), „Glück“ (polynesisch) und „Erschaffer der Erde“ (indianisch).

Anstatt Krimi, Horror und Thriller steht maona.tv für positive und sinnstiftende Inhalte, die bewegen, Empathie fördern und neue Wege aufzeigen – für ein inspirierendes TV-Erlebnis mit Herz und Sinn.

maona.tv – coming home

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

maona.TV GmbH

Herr Leander von Kraft

Am Wallgraben 99

70565 Stuttgart

Deutschland

fon ..: +49 (0) 711 – 99 76 25 10

web ..: https://www.maona.tv

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Mit über 6.000 Abonnenten ist maona.tv einer der größten deutschen Streaming-Anbieter für ganzheitliche Inhalte. Jede Woche erscheinen neue exklusive und werbefreie Videos, Dokumentationen, Interviews und abendfüllende Filme, die den Horizont erweitern.

Die Plattform wurde geschaffen, um möglichst viele Menschen körperlich, geistig und seelisch zu unterstützen. Mit eigener Community zum Austauschen.

maona.tv – von Menschen für Menschen!

Pressekontakt:

Allversum GmbH

Frau Evelyn Rottengatter

Schilteckstrasse 7

78713 Schramberg

fon ..: +49 (0) – 173 356 10 94

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.