Kunst, die weiterwirkt: JUNIQE x Viva con Agua x YUNOMI

Zum Reeperbahn Festival verbindet YUNOMI Kunst und Engagement. Gemeinsam mit Viva con Agua bringt JUNIQE Designs von Moritz Adam Schmitt als farbenfrohe Prints in die eigenen vier Wände.

Von Hamburg an die Wand: Artist Prints rund um YUNOMI und das Reeperbahn Festival

Vom Reeperbahn Festival bis nach Nairobi: JUNIQE unterstützt die Initiative YUNOMI und macht Designs des Künstlers Moritz Adam Schmitt als Prints zugänglich. Ein Teil der Einnahmen aus dem Verkauf wird an Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. weitergeleitet.

Berlin/Hamburg, 22. September 2026. Was passiert, wenn Infrastruktur nicht nur Versorgung schafft, sondern zum Ausgangspunkt für Kunst, Kultur und Begegnung wird? Genau dieser Gedanke steht hinter YUNOMI. Die Initiative feiert im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg ihre Premiere und verbindet eine mobile Wasseraufbereitungsanlage mit einem vielseitigen Kunst- und Kulturprogramm. JUNIQE unterstützt das Projekt und trägt die künstlerische Idee über den Festivalmoment hinaus.

Der Künstler Moritz Adam Schmitt begleitet YUNOMI mit seiner eigenen künstlerischen Handschrift. Während des Reeperbahn Festivals wird der Container zur Plattform für Kunst, Kultur und Begegnung.

„Kunst als universelle Sprache ist nicht nur fester Bestandteil unserer Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, sondern auch unserer Arbeit hier in Europa. Ganz nach dem Motto: ART CREATES WATER“, sagt Micha Fritz, Co-Gründer von Viva con Agua de Sankt Pauli e.V

Gemeinsam mit Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. verlängert JUNIQE diesen Gedanken nun in den digitalen Raum und in die eigenen vier Wände: Designs von Moritz Adam Schmitt sind als Prints über JUNIQE erhältlich. So bleibt die Kunst nicht auf den Festivalort beschränkt, sondern wird einem breiteren Publikum zugänglich – und unterstützt gleichzeitig die Idee hinter YUNOMI.

Kunst kaufen, Wirkung weitertragen

JUNIQE übernimmt im Rahmen der Kooperation die Produktion und den Vertrieb der Prints on demand sowie die Integration in den eigenen Online-Shop. Dabei verzichtet JUNIQE vollständig auf eigene Einnahmen aus dem Printverkauf. Die Erlöse werden zum Teil an Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. weitergeleitet; 50 Prozent der jeweiligen Print-Einnahmen gehen an den Künstler Moritz Adam Schmitt. Damit soll die Wirkung des Projekts bewusst über den Festivalzeitraum hinaus verlängert werden.

„Kunst hat die Kraft, Menschen zusammenzubringen und Themen auf eine ganz andere Art sichtbar zu machen. Genau deshalb passt YUNOMI so gut zu JUNIQE. Wir möchten die Arbeiten von Moritz Adam Schmitt über den Festivalmoment hinaus zugänglich machen und gleichzeitig ein Projekt unterstützen, das Kreativität mit echter gesellschaftlicher Wirkung verbindet.“, sagt Hans Theimann, CEO von JUNIQE.

Von Hamburg nach Nairobi

Denn YUNOMI endet nicht in Hamburg. Nach dem Reeperbahn Festival setzt die mobile Wasseraufbereitungsanlage ihre Reise fort und soll schließlich nach Kibera in Nairobi gelangen. Dort wird sie Teil des Anno’s One Fine Day Art Centre und damit langfristig Teil eines Ortes, an dem Zugang zu Wasser, Kunst und kreativer Austausch zusammenkommen. YUNOMI verbindet damit zwei Welten, die auf den ersten Blick weit auseinanderliegen: Infrastruktur und Kreativität. Wasser und Kunst. Lokale Begegnung und langfristige Wirkung.

Die Artist Prints von Moritz Adam Schmitt sind ab sofort ab 17,99 EUR bei JUNIQE erhältlich.

Über JUNIQE

We are JUNIQE: Mit uns verkaufen Künstler ihre einzigartigen Designideen auf einer großen Auswahl an Produkten. Bereits seit 2014 bringen Künstler aus aller Welt mit uns Design in das Leben unserer Kund:innen. Auf JUNIQE finden sich die neuesten Trends Inspiration und die Möglichkeit jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Der Clou: JUNIQE bietet die Freiheit sich selbst am Schaffensprozess zu beteiligen und jedes Produkt selbst zu personalisieren. Ob Wandbilder Wohnaccessoires Schreibwaren oder Geschenke – JUNIQE feiert die Einzigartigkeit.

Über Viva con Agua

Viva con Agua stellt Wasser in den Mittelpunkt. Mit Freude, Kreativität und positivem Aktivismus setzt sich die gemeinnützige Organisation dafür ein, dass Menschen weltweit sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Als international agierendes Netzwerk aus Menschen und Organisationen verfolgt Viva con Agua eine klare Vision: ALL IN FOR WATER. Gemeinsam mit lokalen und internationalen Partnerorganisationen stärkt Viva con Agua Projekte in den Bereichen Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene und schafft so Perspektiven für eine Zukunft mit sicherem Zugang zu Wasser. Kunst ist dabei ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Kunstwerke, die über den Viva con Agua Shop verkauft werden, unterstützen anteilig Trinkwasserprojekte in Uganda. Mehr Informationen unter vivaconagua.org.

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Frau Nina Reuner-Mardinli

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