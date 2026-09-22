Eine humorvolle Liebeserklärung an Frankreich
Zwischen Baguette und Butterbrot – eine persönliche Reise durch ein Land, das man lieben und an dem man manchmal verzweifeln kann
JETZT ALS TASCHENBUCH UND E-BOOK ERHÄLTLICH
In seinem neuen Buch „FRANCHEMENT Jean-Charles! – (über)Leben in Frankreich“ erzählt Sänger, Schauspieler und Autor Stephan Hippe vom Leben zwischen den Welten von Baguette und Butterbrot. Entstanden ist eine humorvolle und zugleich berührende Sammlung persönlicher Geschichten über die kleinen und großen Eigenheiten Frankreichs – voller Lebensfreude und Selbstironie, feiner Beobachtungsgabe und einer großen Liebe zur französischen Lebensart.
Wenn die Erinnerung an den letzten Café au lait auf einer sonnigen Terrasse langsam verblasst, verlängert dieses Buch den Frankreich-Urlaub auf charmante Weise. Mit Witz und einem liebevollen Blick auf Land und Leute nimmt Stephan Hippe seine Leserinnen und Leser mit in eine Welt aus Baguette, Apéro, Chanson und Savoir-(sur)vivre – eine literarische Reise für alle, die Frankreich lieben oder sich schon wieder danach sehnen.
Das Buch erzählt davon, was passiert, wenn ein Hamburger Künstler sein Herz an Frankreich verliert – und dort über Jahrzehnte zwischen deutscher Ordnung und französischer Gelassenheit lebt. Wer Frankreich kennt, wird sich in den Episoden schnell wiederfinden: Handwerker, die „dans la semaine“ kommen, Apéros, die niemals nach zwanzig Minuten enden, leidenschaftliche Käse-Debatten oder die ewige Frage, wie viele Begrüßungsküsse eigentlich richtig sind.
Doch hinter den humorvollen Alltagsgeschichten steckt mehr als ein augenzwinkernder Blick auf kulturelle Unterschiede. „FRANCHEMENT Jean-Charles!“ ist auch eine persönliche Auseinandersetzung mit Heimat, Identität und der Kunst, zwischen zwei Kulturen zu leben.
Eine besondere Rolle spielt dabei die Musik. Stephan Hippe erzählt von seiner jahrzehntelangen Begeisterung für die großen Ikonen des französischen Chansons – darunter Charles Aznavour, Jacques Brel, Édith Piaf, Barbara und Gilbert Bécaud. Ihre Musik begleitet ihn seit seiner Jugend und prägt auch seine künstlerische Arbeit. So wird das Buch zugleich zu einer sehr persönlichen Hommage an die französische Kultur und ihre großen Stimmen.
Liebevoll gestaltete Illustrationen, inspiriert von der klassischen französischen Plakat- und Illustrationskunst, geben den einzelnen Kapiteln eine eigene Bildsprache. So verbindet „FRANCHEMENT Jean-Charles!“ Kulturbeobachtung, Humor, persönliche Erinnerungen und die tiefe Zuneigung zu einem Land, das Stephan Hippe seit Jahrzehnten begleitet.
Das Buch ist weder Reiseführer noch klassische Autobiografie. Es ist eine Liebeserklärung mit Augenzwinkern – an Frankreich, an seine Menschen und an das manchmal wunderbar komplizierte Leben zwischen zwei Kulturen. Denn man kann ein Land schließlich gleichzeitig von Herzen lieben und gelegentlich an ihm verzweifeln.
Über den Autor
Stephan Hippe ist Autor, Schauspieler und Chansonnier. Frankreich begleitet ihn seit seiner Jugend – zunächst als große Leidenschaft für das französische Chanson, später als zweite Heimat. Nach fast zwanzig Jahren als Betreiber eines bekannten französischen Restaurants in Hamburg widmet er sich heute wieder vollständig der Musik, dem Schreiben und der Bühne.
Mit seinen multimedialen Bühnenproduktionen über Charles Aznavour, Hildegard Knef und Jacques Brel verbindet er Musik, Schauspiel, Film und persönliche Geschichten. Frankreich ist dabei bis heute ein zentraler Bestandteil seiner künstlerischen Arbeit.
„FRANCHEMENT Jean-Charles! – (über)Leben in Frankreich“ ist seit dem 15. September 2026 als Taschenbuch und E-Book überall im Buchhandel sowie bei allen bekannten Online-Händlern erhältlich.
Buchinformationen
Titel: FRANCHEMENT Jean-Charles! – (über)Leben in Frankreich
Autor: Stephan Hippe
Erscheinungstermin: 15. September 2026
Format: Taschenbuch & E-Book
Umfang: 176 Seiten, 56 Farbabbildungen
Verlag: Autaria
ISBN: 978-3-8234-0066-0
Preis: 19,90 EUR (Taschenbuch) | 9,90 EUR (E-Book)
Erhältlich: Seit dem 15. September 2026 überall im Buchhandel sowie bei allen bekannten Online-Händlern.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
LGB Veranstaltungen
Herr Stephan Hippe
Hohenzollernring 30
22763 Hamburg
Deutschland
fon ..: 040 419 12 857
web ..: https://www.legrandbordel.de/
email : buero@stephanhippe.de
**Das große Durcheinander**
verbindet Chanson, Theater, Film, Literatur und die Lust am Leben zu besonderen Kulturformaten.
Große Künstlerpersönlichkeiten und ihre Geschichten werden musikalisch und multimedial lebendig – auf der Bühne, zwischen den Buchseiten und manchmal auch am gedeckten Tisch.
Zwischen Originalaufnahmen, Live-Musik und biografischen Erzählungen entsteht das große Durcheinander. Die Bücher erzählen weiter – von Künstlern, Begegnungen, Frankreich, Genuss und den kleinen Abenteuern des Lebens.
Ob Chanson, Theater, Literatur oder Kochbuch: **Das große Durcheinander** erzählt Geschichten, die man hören, sehen, lesen und manchmal sogar schmecken kann.
**Unterhaltsam, berührend, genussvoll und immer ein bisschen anders.**
Pressekontakt:
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Herr Stephan Hippe
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email : buero@stephanhippe.de