„Die KNEF Story“ – Ein multimediales Chanson-Erlebnis in einzigartiger Kirchenatmosphäre

Mit „Die KNEF Story“ bringt der Hamburger Künstler Stephan Hippe eine mitreißende Hommage an die legendäre Hildegard Knef erstmals nach Brandenburg.

Brandenburg an der Havel, 09. Mai 2026 – Ein außergewöhnlicher Kulturabend erwartet das Publikum in der Johanniskirche:

Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die beeindruckende musikalische Bandbreite der Ausnahmekünstlerin, sondern auch ein innovatives multimediales Bühnenerlebnis: Eine hochauflösende LED-Wand verwandelt den Kirchenraum in eine lebendige Projektionsfläche. In Kombination mit der besonderen Architektur der Johanniskirche entsteht eine eindrucksvolle Atmosphäre, die diesen Abend zu einem ganz besonderen Erlebnis macht.

Die visuelle Inszenierung lässt Vergangenheit und Gegenwart miteinander verschmelzen: Originalaufnahmen, künstlerische Projektionen und bewegte Bilder schaffen gemeinsam mit der Musik einen immersiven Raum, in dem das Leben und Werk von Hildegard Knef auf neue Weise erfahrbar wird.

Mit über 30 Chansons aus Knefs Repertoire entfaltet Stephan Hippe ein facettenreiches Porträt der großen Künstlerin. Dabei steht nicht die Imitation im Vordergrund, sondern eine eigenständige, zeitgemäße Interpretation, die Knefs Themen – Liebe, Verlust, Selbstbehauptung und Lebensmut – eindrucksvoll in die Gegenwart überträgt.

„Die KNEF Story“ ist mehr als ein Konzert: Es ist eine multimediale Begegnung mit einer der prägendsten Stimmen des deutschen Chansons – intensiv, berührend und visuell überwältigend.

Veranstaltungsdetails:

09. Mai 2026

20:00 Uhr

Johanniskirche, Johanniskirchplatz, 14770 Brandenburg an der Havel

Tickets unter: event-theater.de sowie an allen CTS-Vorverkaufsstellen

Pressekontakt:

LGB Veranstaltungen

[buero@stephanhippe.de]

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan Hippe

Hohenzollernring Hohenzolle

22763 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01714534586

web ..: https://www.legrandbordel.de/

email : stephhippe@aol.com

LE GRAND BORDEL Veranstaltungen – Das große Durcheinander

musikalisch-literarische Bühnenprogramme mit starkem Chanson-Bezug.

Kulturabende, die Musik, Film, Theater und Literatur verbinden – mit Chansonklassikern und biografischen Erzählungen berühmter Künstler:innen.



Pressekontakt:

LGB Veranstaltungen

Herr Stephan Hippe

Hohenzollernring Hohenzolle

22763 Hamburg

fon ..: +491714534586

email : buero@stephanhippe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.