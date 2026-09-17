Kulturpatenschaften präsentiert Boris Kosak mit „Zwischen den Tönen“

Impressionen des Benefizkonzertes „Zwischen den Tönen“ von Boris Kosak – präsentiert im Rahmen der Kulturpatenschaften bei unserem Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg

Am 12. September 2026 erlebten alle Fans und Freunde des Pianisten und Komponisten Boris Kosak ein weiteres gelungenes Konzert, das seinesgleichen sucht. Zusammen mit dem Künstler hatte der gemeinnützige Trägerverein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg in den Lichtwarksaal der Carl-Toepfer-Stiftung geladen. Und wie immer kamen alle. Denn nicht nur die einzigartige Musiknote Kosaks wissen Kenner der Szene mittlerweile zu schätzen, sondern auch sein Engagement in puncto Nachwuchsförderung. Bei jedem seiner Musikveranstaltungen holt der Profi junge Musiktalente mit auf die Bühne. Und das macht ein Publikum erfahrungsgemäß neugierig auf das nächste Mal.

Auch diesmal durften wieder talentierte Nachwuchsstars das Publikum begeistern: Antoniy Tiourine (15) präsentierte seine Gesangskünste. Für die leider ausgefallene Valeria Benz (12, Gesang) trat erfreulicherweise Dèborah Sop (9, Klavier) auf.

Und wie ebenfalls bei jedem Konzert des sehr auf faires soziales Miteinander bedachten Musikers waren auch am 12. September 2026 im Lichtwarksaal zahlreiche engagierte Patinnen und Paten aus dem Programm „Kulturpatenschaften“ des Hamburger Vereins Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg in den Zuschauerreihen vertreten, um einigen ihrer Schützlinge die Daumen zu drücken oder ihnen nach ihrem Auftritt kräftig zu applaudieren.

„Alle unsere Ehrenamtlichen erhalten die ihnen gebührende Wertschätzung. Für jemanden, der Gesang oder ein Instrument unterrichtet, ist es jedes Mal von neuem eine große Freude, die Schülerin oder den Schüler bei seinen ersten Schritten ins Rampenlicht begleiten zu können. Und genau so ist es für die jungen Nachwuchstalente eine wichtige Unterstützung, wenn da vorn jemand sitzt, der ihnen beisteht.“, so Bernd P. Holst, Vorstandsvorsitzender des in der gesamten Metropole Hamburg aktiven Vereins. „Auch für solche förderlichen Stimmigkeiten sorgen wir. Auf u.a. diese Weise wertschätzen wir als Verein all diejenigen, die sich gemeinsam mit uns engagieren. Seit Beginn unseres Bestehens führen wir die unterschiedlichsten Wertschätzungsaktionen für unsere freiwillig-ehrenamtlichen Mitmacher durch, angefangen bei kostenlosen Ehrenkarten für Theater-, Zirkus- oder Kinobesuche über freie Dombesuche bis hin zur Teilnahme an unseren Veranstaltungen.“, so Holst weiter.

Das Benefizkonzert „Zwischen den Tönen“ jedenfalls bot allen Liebhabern von Kosaks Live-Auftritten mal wieder dieses gewohnt besondere Ambiente und kam wie alle seine bisherigen Konzerte verdammt gut bei den Besuchern an.

Den Originalartikel finden Sie unter https://buerger-helfen-buergern.hamburg/kulturpatenschaften-praesentiert-boris-kosak-mit-zwischen-den-toenen/

(Autor: Christine Kosmol, PR GROUP Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg)

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