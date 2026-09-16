Sandro Roy New Quartet invite Jermaine Landsberger: Zwischen Gypsy Jazz und Klassik

Sandro Roy mit seinem New Quartet in der Kulturgießerei Saarburg.

Samstag, 26. September 2026 um 19.30 Uhr | Kulturgießerei Saarburg

Was passiert, wenn eine klassische Violine auf den Jazz trifft? Wenn ein Geiger mit klassischer Ausbildung und ein Jazzpianist aufeinandertreffen, die beide aus Sinti-Musikerfamilien stammen und seit rund zehn Jahren miteinander musizieren?

Sandro Roy bringt diese besondere Konstellation am Samstag, 26. September, mit seinem New Quartet auf die Bühne der Kulturgießerei Saarburg. Eingeladen hat er den Pianisten und Organisten Jermaine Landsberger. Dabei geht es nicht um ein musikalisches Entweder-oder. Klassische Virtuosität trifft auf Improvisation, komponierte Musik auf spontanes Spiel, die Klangwelt der Violine auf die Freiheit des Jazz.

Im musikalischen Kosmos von Sandro Roy finden sich so unterschiedliche Namen wie Django Reinhardt, Fritz Kreisler, Chick Corea, Biréli Lagrène und Grigora? Dinicu. Dazu kommen eigene Kompositionen, mit denen er eine Brücke zwischen klassischer Ausbildung und seinen Erfahrungen aus dem Jazz schlägt.

Mit Jermaine Landsberger verbindet ihn eine besondere musikalische Geschichte. Landsberger war bereits an Roys Debütalbum beteiligt und wirkte auch bei Souvenir de Paris mit. 2018 standen die beiden gemeinsam auf der Bühne des legendären Ronnie Scott’s Jazz Club in London. Landsberger ist seit vielen Jahren als Pianist und Organist in der internationalen Jazzszene unterwegs – auf der Bühne treffen diese Erfahrungen auf Roys eigene, mit viel Raum für Virtuosität, Improvisation und spontane Momente.

Sandro Roy, Jahrgang 1994, ist auf Konzert- wie auf Jazzbühnen zu Hause – und macht aus dem, was für andere ein Spagat wäre, eine Selbstverständlichkeit.

Am 26. September ist diese besondere musikalische Begegnung live in der Kulturgießerei Saarburg zu erleben.

Der Konzertabend ist Teil des Jahresprogramms Tanz auf dem Vulkan – Kultur in bewegten Zeiten.

Tickets im Vorverkauf: 25 EUR | ermäßigt (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung): 12,50 EUR und an der Abendkasse: 28 EUR

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Die Kulturgießerei Saarburg ist ein einzigartiges soziokulturelles Zentrum im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg-Frankreich. Ihr Herzstück ist die historische Glockengießerei Mabilon, 1770 von Urbanus Mabilon gegründet. Über zwei Jahrhunderte hinweg wurden hier Glocken gegosse die ihren Weg in Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt fanden – die letzte im Jahr 2002.

Heute ist das Areal ein lebendiger Kultur- und Begegnungsort: Die ehemalige Gießhalle, ein beeindruckendes Industriedenkmal, dient als atmosphärische Bühne für Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Theater, politische Bildung und kulturelle Formate aller Genres. Dieser authentische Ort mit seinem besonderen „Genius Loci“ macht die Kulturbühne der Kulturgießerei zu einer der charakterstärksten Locations der Region.

In den vergangenen zwei Jahren hat die Kulturgießerei einen intensiven Transformationsprozess durchlaufen. Aus der traditionsreichen Kulturbühne wurde eine klare Kulturmarke mit Profil, mit einem inhaltlich geschärften Programm, moderner Außenwirkung, stärkerer Vernetzung im Dreiländereck und einer konsequenten Positionierung zwischen Kulturvermittlung, gesellschaftlicher Verantwortung und kreativer Vielfalt.

Die Kulturgießerei versteht sich heute als kultureller Leuchtturm der Region: ein Ort, der historische Identität mit zeitgenössischer Relevanz verbindet, der Menschen stärkt, Austausch ermöglicht und Kultur als Ressource für eine demokratische, vielfältige Gesellschaft begreift. Unter dem Leitgedanken „Von Saarburg in die Region“ strahlt die Kulturbühne weit über die Stadt hinaus – als Impulsgeberin, Möglichmacherin und Brückenbauerin zwischen Kultur, Bildung, Tourismus und sozialem Engagement.

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