Retten Sie das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ – Unterschreiben und teilen Sie diese Petition!

Mit dem Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2027 steht das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ vor dem Aus!

Der entsprechende Haushaltstitel sieht die Kürzung der Ausgaben für „Menschen stärken Menschen“ von bisher 18 Millionen Euro auf 700.000 Euro vor! Das bedeutet: Das Bundesprogramm soll nicht fortgeführt, sondern abgewickelt werden.

Seit 2017 wird „Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg“ im Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ gefördert. Für die Arbeit des Vereins in Hamburg hätte die Beendigung des Programms erhebliche Folgen: „Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg“ begleitet jährlich rund 800 Mentoring- und Patenschaftsbeziehungen. In diesen persönlichen Beziehungen betreuen, unterstützen und fördern erwachsene Freiwillige mit Wissens- und Erfahrungsvorsprung bei regelmäßigen Treffen einen jüngeren oder auch älteren Menschen.

Ohne die Fortführung des Programms können wir dieses Angebot in seiner bisherigen Form nicht aufrechterhalten. In der Folge wären drei Vollzeitstellen und zwei Standorte gefährdet. Hinzu kommen rund 120 Ehrenamtliche, die ihre Arbeit nicht fortsetzen können. Vor allem aber: Viele Menschen in unserer Stadt, die diese Art der Unterstützung und Betreuung benötigen, werden künftig auf sich allein gestellt sein und nicht mehr auf diese Hilfe zurückgreifen können.

„Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg“ engagiert sich auf Bundesebene aktiv an der Gestaltung von „Menschen stärken Menschen“. So konnte der Verein seine Erfolge und Erfahrungen mit Patenschaften mit der regionalen Wirtschaft und mit den Kulturpatenschaften in das Programm einfließen lassen. Soziales Mentoring und Patenschaften sind kein unnötiges oder gar unnützes Beiwerk des Sozialstaats. Sie stärken Menschen, verbessern nachweislich Bildungs- und Arbeitsmarktchancen und sind eine Investition in Bildung, Fachkräftesicherung und sozialen Zusammenhalt.

Noch kann der Deutsche Bundestag den Haushaltsentwurf ändern und die vorgesehene Einstellung des Programms „Menschen stärken Menschen“ verhindern! Das Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ muss erhalten bleiben und durch eine langfristige Förderperspektive abgesichert werden! Deshalb unsere Bitte:

Teilen und unterschreiben Sie die Petition, um dieses Bundesprogramm zu retten:

https://innn.it/msm-retten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

Kreuzweg 10

20099 Hamburg

Deutschland

fon ..: 016090141330

web ..: https://www.buerger-helfen-buergern.com/

email : vorstand@buerger-helfen-buergern.com

Der Verein Bürger helfen Bürgern e.V. Hamburg ist gemeinnützig und betreibt seine Projekte zur Förderung des freiwilligen ehrenamtlichen Engagements von Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft zum Wohle aller in der Metropolregion Hamburg.

Pressekontakt:

Bürger-Helfen-Bürgern e.V. Hamburg

Herr Bernd P. Holst

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