Klarant Verlag – 15. jähriges Jubiläum

Die Nr. 1 der Ostfrieslandkrimis hat 15 jähriges Jubiläum
Der Klarant Verlag hat 15. jähriges Jubiläum im November 2026: es ist die Nr. 1 der Ostfrieslandkrimis mit mehr als 700 veröffentlichten Ostfrieslandkrimis und über 40 Ostfrieslandkrimi-Serien (mit den meisten veröffentlichten Ostfrieslandkrimis). Die Verlegerin Katharina Hallenberger ist stolz auf die Entwicklung der Ostfrieslandkrimis: „Wir haben uns am Markt erfolgreich etabliert und bieten unseren Leserinnen und Lesern spannende Ostfrieslandkrimis von unseren Autorinnen und Autoren an. Das Besondere ist, dass wir Ostfrieslandkrimi-Serien veröffentlichen. Zur Frankfurter Buchmesse 2026 haben wir den 65. Band der beliebten Borkum-Serie Mona Sander und Enno Moll ermitteln veröffentlicht.“ Möchten Sie, den Klarant Verlag und die Verlegerin Katharina Hallenberger näher kennenlernen? LIVE von der Frankfurter Buchmesse: Unsere Verlegerin Katharina Hallenberger im Gespräch mit Radio Bremen. Lernen Sie den Klarant Verlag noch näher kennen und schaltet am 11. Oktober das Radio Bremen Kulturprogramm ab 12 Uhr ein. 15 Jahre Ostfrieslandkrimis im Klarant Verlag bedeuten: Nr. 1 am Markt der Ostfrieslandkrimis mit über über 700 veröffentlichten Ostfrieslandkrimis! Im Gespräch mit Katrin Kramer geht es um Ostfrieslandkrimis und Themen, die die Verlagsbranche bewegen! Schalten Sie ein und lauschen dem Gespräch.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Klarant GmbH
Herr David Gröger
Rockwinkeler Heerstraße 83 Klarant Gm
28355 Bremen
Deutschland
fon ..: 042140895960
web ..: http://www.klarant-verlag.de
email : info@klarant.de
Der Klarant Verlag ist ein Publikumsverlag, der auf Ostfrieslandkrimis spezialisisert ist. Mit über 700 Ostfrieslandkrimis und über 40 Ostfrieslandkrimi Serien ist es die Nr. 1 in dem Genre der Ostfrieslandkrimis (mit den meisten veröffentlichten Ostfrieslandkrimis).
Pressekontakt:
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David Gröger
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen
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email : info@klarant.de