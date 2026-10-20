Klarant Verlag: Jubiläums-Buch-Katalog 2026

Der Buchhandel kann den Buch-Katalog ab sofort bestellen!

Der Klarant Verlag feiert 15 jähriges Jubiläum im November 2026. Der Publikumsverlag ist auf Ostfrieslandkrimis spezialisiert: Bereits über 700 Ostfrieslandkrimis wurden veröffentlicht, wovon über 400 als Taschenbücher erschienen sind. Insgesamt gibt es mehr als 40 Ostfrieslandkrimi-Serien im Klarant Verlag. Zum 15. Jährigen Jahrestag erscheint der Jubiläums-Buchkatalog für den Buchhandel. Der Jubiläums-Katalog umfasst mehr als 220 Seiten mit spannenden Ostfrieslandkrimi-Taschenbüchern. Der Buchhandel kann den Jubiläums-Katalog ab sofort beim Klarant Verlag bestellen per Email: bestellungen@klarant.de www.klarant-verlag.de oder auch per Telefon. Auslieferung des Kataloges erfolgt ab November 2026.

Die Verlegerin Katharina Hallenberger, Klarant Verlag, ist stolz auf das Erreichte: „Der Klarant Verlag hat ein großes Sortiment an Taschenbüchern, die direkt beim Klarant Verlag oder der Verlagsauslieferung Die Werkstatt sowie beispielsweise den Barsortimentern Libri und Umbreit bestellt werden können. Innerhalb der 15 Jahre hat es der Klarant Verlag auf Platz 1 der Ostfrieslandkrimi-Verlage geschafft mit mehr als 700 veröffentlichten Ostfrieslandkrimis.“

Das Lokalkolorit, der ostfriesische Humor, die raue Nordsee und das Wattenmeer, die Strände und Deiche machen diese Krimis unverwechselbar. Die Leserinnen und Leser tauchen in die spannende Welt der Ostfrieslandkrimis mit den sympathischen Kommissarinnen & Kommissaren sowie schlag¬fertigen Ermittlerinnen und Ermittlern vor der einzigartigen Kulisse Ostfrieslands ein . Ob Greetsiel, Aurich, Emden, Carolinensiel, Neuharlingersiel, Norden, Rysum, Leer, Pilsum, Ditzum, Borkum, Spiekeroog, Wangerooge, Juist, Norderney, Langeoog oder viele weitere faszinierende ostfriesische Orte – die Klarant Ostfrieslandkrimis bieten allesbeste Krimiunterhaltung aus dem Norden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant GmbH

Herr David Gröger

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

Deutschland

fon ..: 042140895960

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : PR@klarant.de

Der Klarant Verlag ist ein Publikumsverlag, der auf Ostfrieslandkrimis spezialisiert ist.

Pressekontakt:

Klarant GmbH

David Gröger

Rockwinkeler Heerstraße 83

28355 Bremen

fon ..: 042140895960

web ..: http://www.klarant-verlag.de

email : PR@klarant.de

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