Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Strandkorbmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag

Eine versteckte Tote, ein schwerkranker Vater, erbitterte Erb- und Pflegestreitigkeiten – die Kommissare der INSEL Polizei von Langeoog sind wieder gefordert!

Als zwischen ausgemusterten Strandkörben die Leiche der Langeoogerin Luise Fleetjer gefunden wird, stoßen die Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser auf ein Netz aus Streit, gescheiterten Beziehungen und einem rätselhaften Treffen am Hafen.

Klappentext:

»Nur weil man miteinander verwandt ist, muss man sich ja nicht auch noch mögen!«

Nach der Versteigerung der ausgemusterten Langeooger Strandkörbe sollen diese aufs Festland gebracht werden. Doch beim Verladen fällt den Arbeitern plötzlich eine Leiche vor die Füße: Zwischen zwei Strandkörben steckte die ermordete Luise Fleetjer!

Die Langeooger Kommissare Fenja Bruns und Jonte Visser nehmen das Umfeld der Zweiundvierzigjährigen unter die Lupe. Luise war vor einigen Jahren auf die Insel gezogen, um bei der Pflege ihres Vaters zu helfen. Mit ihrer Schwester lag sie im Streit, ihre Ehe war gescheitert – und als Haupterbin hat sie ausgerechnet die ältere Frau eingesetzt, mit der sie zuletzt eine Wohnung teilte. Liegt hier ein Motiv? Und mit wem wollte Luise sich am Abend ihres Todes am Hafen treffen?

Als eine zweite Leiche entdeckt wird, gerät der Fall in ein völlig neues Licht …

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Die Autorin:

Julia Brunjes – ist das Pseudonym einer erfolgreichen Autorin, die sich an der Küste und auf den ostfriesischen Inseln bestens auskennt. Während ihres Studiums hat sie zeitweise an der Rezeption eines Hotels gearbeitet, daher ist ihr das Gastgewerbe bestens vertraut. Zum Schreiben kam sie schon als Teenager – damals gewann sie einen Kurzgeschichten-Wettbewerb. Hauptberuflich ist sie in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens tätig. Sie verbringt oft ein verlängertes Wochenende auf Langeoog, wo sie beim Schwimmen entspannt. In der schönen Atmosphäre ihrer Lieblingsinsel fliegen ihr die Ideen für neue Krimis nur so zu.

Serienbeschreibung: „Die INSEL Polizei“ auf Langeoog:

Fenja Bruns ist eine aufgeweckte junge Polizistin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Jonte Visser auf der schönen Insel Langeoog für Ruhe und Ordnung sorgt. Die neugierige Fenja und der energische Jonte ergänzen einander perfekt, wenn es um die Aufdeckung von rätselhaften Straftaten geht. Auch Mordfälle stellen sie nicht vor unlösbare Probleme – bisher ist noch kein Schurke davongekommen, der die Idylle des Nordsee-Eilands gestört hat. Nach ihrem anstrengenden Dienst entspannen sich die beiden in der urigen Gaststätte Zum Harpunier, die von Jontes älterem Bruder Harm und dessen Ehefrau Lisa betrieben wird. Dort hält sich auch meistens Ubbo Visser auf, der von seiner Familie respektvoll »Käpt’n« genannt wird. Mit seiner großen Lebenserfahrung kann der Vater der beiden Brüder so manches Mal aktiv zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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