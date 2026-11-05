Jimmy Pala bringt die emotionale Pop-Ballade „Merry Christmas My Love“ heraus

Christmas mit Rock’n’Roll

Wenn Jimmy Pala seine Stimme erhebt, verschmelzen Welten miteinander. Aufgewachsen mit den Klängen Italiens im beschaulichen sardischen Dorf Sindia, zog es ihn als Jugendlichen nach München. Später fand er auch im kroatischen Malinska eine inspirierende Heimat. In diesen Lebensstationen wurde die Musik schnell zu seinem stärksten Anker und seiner intensivsten Ausdrucksform. Aus dieser Reise entstand eine unverwechselbare künstlerische Identität: Eine faszinierende Mischung aus mediterraner Leidenschaft, internationalem Flair und tiefgründiger, ehrlicher Melancholie.

Pünktlich zur kommenden Weihnachtszeit präsentiert der Künstler über sein eigenes Label Pala Isola Music seinen allerersten Weihnachtssong: „Merry Christmas My Love“. Wie von Jimmy Pala nicht anders zu erwarten, wurde dieses Herzensprojekt als echtes internationales Werk konzipiert und direkt in zwei weiteren Sprachen produziert: Auf Italienisch unter dem Titel „Buon Natale Amore Mio“ sowie auf Kroatisch als „Sretan Bozic Ljubavi Moja“.

Der Song ist kein klassisches, unbeschwertes Weihnachtslied, sondern eine hochemotionale Pop-Ballade, die direkt aus dem Leben gegriffen ist. Jimmy Pala verarbeitet darin die schmerzhafte, aber auch heilsame Erfahrung von Abschied, Einsamkeit und Sehnsucht während der Feiertage. Zeilen wie „Do you think of Christmas just like I do“ fangen das bittersüße Gefühl ein, wenn ein geliebter Mensch am Weihnachtsabend schmerzlich vermisst wird. Doch trotz verletzender Worte und der Dunkelheit der Einsamkeit bleibt die Botschaft des Songs eine hoffnungsvolle: Die Wärme im Herzen brennt weiter und überstrahlt die Nacht.

Mit seiner berührenden Stimme erzählt Jimmy Pala eine Geschichte, die universell spürbar ist – ein Song, den man fühlt, noch bevor man ihn ganz versteht. „Merry Christmas My Love“ ist mit all seinen sprachlichen Facetten der perfekte Soundtrack für die ruhigen, nachdenklichen Momente des Winters und eine Bereicherung für jede anspruchsvolle Radio-Playlist.

Titel: Merry Christmas My Love

Dauer: 04:21

ISRC: PALA24122026

ISWC: T9858204305

Label: Pala Isola Music

Release: ***06.11.2026***

Quelle: Büro Jimmy Pala

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