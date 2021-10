Die Vergangenheit wird in Melanie Murs „Hella – Your Yesterday Is My Tomorrow“ zur Zukunft.

Als das Bauernmädchen Hella eines Tages in den Wald geht, um nach einem heilenden Kraut für ihre todkranke Mutter zu suchen, verändert sich ihr Leben für immer. Es beginnt alles damit, dass sie einem merkwürdigen Jungen namens James begegnet. Er ist jedoch nicht alleine, denn mit ihm erscheinen weitere Fremde in der mittelalterlichen Stadt und wollen diese einnehmen. Hella erfährt, dass James zu der Gruppe gehört, die sich die Overs nennt, doch das ist nicht das Schlimmste: Sie kommen aus der Zukunft – genauer gesagt aus dem Jahr 2176 ! In dieser Zukunft ist der Planet unbewohnbar geworden. Sie möchten sich nun hier ein neues Leben aufbauen. Doch der Captain der Overs scheint seine ganz eigene Zukunft gestalten zu wollen, die nicht für alle zum Vorteil sein würde.

Jugendliche (aber auch erwachsene) Leser werden in dem Roman „Hella – Your Yesterday Is My Tomorrow“ von Melanie Mur mit in die Vergangenheit genommen und genießen bei der Lektüre eine Dystopie der etwas anderen Art. Normalerweise spielen sich dystopische Romane in der Zukunft ab, doch dieses Mal wird die Dystopie mit in die Vergangenheit genommen. Doch werden die Menschen aus der Zukunft auch die Vergangenheit ruinieren, oder kann Hella den nicht ganz so tollen Plänen der Zeitreisenden ein Ende setzen?

„Hella – Your Yesterday Is My Tomorrow“ von Melanie Mur ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36461-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

