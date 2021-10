Sigurd Kraus legt dem Protagonisten Pfeiffer und sein Weggefährten in „Tyrannis“ immer neue Herausforderungen in den Weg, wobei sie auch auf echte, historische Figuren treffen.

Der Titel TYRANNIS bedeutet in Latein ‚Die Tyrannen‘. Die Handlung des Romans beginnt in der Gegenwart und taucht nach ca. 40 Seiten in die Zeit der Varusschlacht im Teutoburger Wald und des alten Roms 9 n.Chr. ab. Die Ereignisse drehen sich um die Hauptperson Pfeiffer (Arminius) und weitere Protagonisten. Diese sind zum Teil bekannte historische Persönlichkeiten: Tiberius, Caligula, Nero (römische Kaiser), Jesus (Sohn Gottes), Herodes (römischer Statthalter und König von Jerusalem); sowie frei erfundene. Die Geschehnisse sind fiktiv, oftmals aberwitzig – und dennoch könnte es so gewesen sein! Der Roman teilt sich zwischendurch in verschiedene Handlungsstränge auf, kehrt aber immer wieder zu den Hauptpersonen zurück. Nach der Niederlage in Germanien sinnt Tiberius auf Rache. Es folgen Intrigen und weitere Auseinandersetzungen sowie Gegner, doch Pfeiffer lässt sich nicht unterkriegen. Aus einer Liebesaffäre mit Agressina geht Nero hervor. Die Ereignisse spitzen sich zu.

Die Handlung des historischen Romans „Tyrannis“ von Sigurd Kraus spielt im damaligen Germanien, dem römischen Reich und Jerusalem. Kulturelle, religiöse, medizinische, künstlerische und vielerlei andere Details entführen die Leser in eine aufregende Welt. Die Geschichte endet als Höhepunkt mit einem Schauspiel in Form der Tragödie, bevor sie in die Gegenwart zurückkehrt, wo sich der Kreis schließt. Der Autor wurde 1962 in Bad Mergentheim geboren. Nach dem Abitur begann er das Medizinstudium in Bukarest und schloss es schließlich an der Freien Universität Berlin ab. Nach Tätigkeiten in Südafrika, Ost- und West-Deutschland, sowie Großbritannien arbeitet er seit 2003 als Oberarzt in der Urologie am Universitätsklinikum Kingston-upon-Hull in Großbritannien.

„Tyrannis“ von Sigurd Kraus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37976-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

