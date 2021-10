Carolin Hartmann erlaubt den Lesern in „Goldregen – Liebeserklärung an die Freiheit“ einen Einblick in ein Leben mit einer Nervenerkrankung.

Nach mehreren Versuchen, sich einer kranken Gesellschaft anzupassen, muss Carolin Hartmann aufgrund ihrer fortschreitenden Nervenerkrankung innehalten und schließlich ihren eigenen Weg gehen. Als sie bereits auf den Rollstuhl angewiesen ist, beendet sie ihre Arbeit als Juristin und begibt sich auf einen spirituellen Pfad, der ihr die Vereinigung von Körper, Geist und Seele erlaubt. Anstelle von Leere und Taubheit nimmt sie wieder ihre Verletzlichkeit wahr, was sie mit schlagendem Herzen schließlich leben und lieben lässt. Vordergründig erzählt die Autobiografie die Geschichte von Carolin Hartmann, die schließlich ihrer inneren Stimme folgend, aus der Enge gesellschaftlicher Erwartungen in ungeahnte Freiheit flieht, doch wer sich auf die Geschichte einlässt, der erhält viel mehr.

Allgemein handelt die Geschichte, die in „Goldregen – Liebeserklärung an die Freiheit“ von Carolin Hartmann erzählt wird, von der Schwierigkeit loszulassen und sich dem Leben widerstandslos hinzugeben, um sein persönliches Potenzial finden und entfalten zu können. Es geht um den Mut, den es bedarf, die Kontrolle zu verlieren, um seine eigene Realität erschaffen zu können. Die innere Stimme der Autorin, die sich erst durch die Krankheit ausdrücken und Gehör verschaffen konnte, führt sie durch Gefühle von Ohnmacht, Einsamkeit und Isolation schließlich zu Verantwortung, Respekt und Liebe dem Leben gegenüber.

„Goldregen – Liebeserklärung an die Freiheit“ von Carolin Hartmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-34691-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

