Konrad Kratzsch stellt den Lesern in „Goethes tatkräftige Helfer“ drei Männer vor, von denen sie vielleicht nie gehört haben, aber die auf die Literatur einen wichtigen Einfluss hatten.

Goethe ist so gut wie allen Deutschen auf die ein oder andere Weise bekannt, auch wenn sie ihn vielleicht selbst nie gelesen haben. „Faust“ und „Die Leiden des jungen Werthers“ sind sehr bekannt und weltweit beliebt. Doch wer steckte noch hinter dem Erfolg des vielseitigen historischen Autors? Erfahren Sie in Konrad Kratzsch spannender Lektüre mehr über einige der Menschen, die Goethe halfen und beeinflussten.

Es ist in „Goethes tatkräftige Helfer“ vor allem von drei Männern, im „Nachtrag“ zum „Klatschnest Weimar“, die Rede, die in engster Beziehung zu Goethe standen. Es waren Männer, die unterschiedlicher kaum sein konnten: der vorwiegend bibliothekarisch tätige Schriftsteller Christian August Vulpius, der Philologe Friedrich Wilhelm Riemer und der Freiberufler Johann Peter Eckermann. In ihrem Wirken mit und für Goethe spiegelt sich neben ihren Arbeiten für den verehrten Meister auch das Alltägliche, das zutiefst Menschliche und die Not der Zeit wider.

Das zu zeigen ist Anliegen des Bandes „Goethes tatkräftige Helfer“ von Konrad Kratzsch, der sich auf die Quellen stützt und so einen eigenen Zugang zur Geschichte der klassischen Zeit zu geben bemüht ist. Wer Goethe liebt oder aus einem anderen Grund mehr über seinen Hintergrund lernen möchte oder muss, etwa wegen einem Germanistik-Studium oder um den Deutschlehrer mit einem besonders tollen Aufsatz zu beeindrucken, findet in Kratsch inspirierenden Band viele Hintergrundinformationen und manche neue Anekdote über Goethe und seine Zeit.

„Goethes tatkräftige Helfer" von Konrad Kratzsch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19564-6 zu bestellen.

