Florian Aichinger erweckt die deutsche Dichtung mit „Zu neuen Höhen“ zu neuem Leben.

Diese neue Lyriksammlung „Zu neuen Höhen“ von Florian Aichinger enthält Gedichte über Themen in Bereichen der Mystik, Romantik, Philosophie und des klassischen Altertums. Der Autor schafft es dabei Form, Substanz und Gefühl zu vereinen. Ihm gelingt es zudem, Hoffnung zu pflanzen: Auf eine neue Strömung junger Größen der deutschen Dichtung. Manche Themen werden den Lesern ans Herz gehen, andere wiederum sind dazu gedacht, sie zu bilden oder zum Nachdenken anzuregen. Der kurzen, aber ansprechenden Sammlung mangelt es in dieser Hinsicht auf keinen Fall an Abwechslung. Lesegenuss ist den Liebhabern von echter Lyrik garantiert.

Die Sammlung „Zu neuen Höhen“ von Florian Aichinger ist das Debüt des Autors. Das Buch soll zum Dialog über den Status der deutschen Dichtung beitragen sowie junge Leser für Lyrik begeistern und ihnen zeigen, dass Gedichte alles andere als langweilig sind. Auf rund 40 Seiten zeigt der Autor, dass die deutsche Lyrik alles andere als tot oder nur in Form von modernen, oft unverständlichen Gedichten ohne Form und Gefühl vorhanden ist.

„Zu neuen Höhen“ von Florian Aichinger ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18230-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

