Tanja Baader zeigt Kindern in „Xaver der Pirat“, dass das Lernen Spaß machen kann und nicht anstrengend sein muss!

Die Protagonisten dieses farbenfrohen Buchs für Kinder, „Xaver der Pirat“ von Tanja Baader, haben Lernschwierigkeiten und stoßen auf ein lang gehütetes Geheimnis. Es beginnt alles damit, dass Adrian seinen Kopf in den Bug eines verlassenen Schiffs steckt. Er wollte einfach nur ein wenig alleine sein, weil ihm alle anderen Menschen auf die Nerven gehen und er mit dem Lernen einige Probleme hat, die keiner verstehen will. Nach einer erholsamen Pause auf dem Schiff geht es jedoch wieder heim und seine Probleme mit dem Lernen holen ihn wieder ein. Als er am nächsten Tag auf dem Schiff ein altes Buch über Xaver, den Piraten, findet, ist dies der Anfang eines besonderen Abenteuers, das ihm mit seinen Problemen helfen wird. Seine Abenteuer halten hilfreiche Tipps in petto, damit Lernschwächen schnell der Vergangenheit angehören. Die Belohnung ist ein völlig neues Lerngefühl.

Das unterhaltsame Buch „Xaver der Pirat“ von Tanja Baader ist ein Muss für jedes Kind im Grundschulalter. Das spannende Piratenabenteuer gibt den jungen Lesern und deren Eltern erprobte Übungen aus der Kinesiologie an die Hand, um das Leben und Lernen einfacher zu meistern. Es geht in der anregenden Geschichte um das Verständnis von Augen / Hand Koordination und das Verknüpfen der beiden Gehirnhälften. Eine „Erste Hilfe Maßnahme“ für stressige Situationen wird ebenso beschrieben wie die Grundlagen für eine positive Lebenseinstellung. Die Leser gehen mit den Charakteren auf eine Reise in ein neues Lebensgefühl und beschreiten damit den Weg zu einer besseren Zukunft.

„Xaver der Pirat“ von Tanja Baader ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13901-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.