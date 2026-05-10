Elizabeth Powerlady verschenkt mit Power ihr Herz

Ein Lied für den Muttertag
Das lange Warten ist vorbei und Elizabeth Powerlady ist endlich wieder mit einem neuen Song am Start. Gefühlvoll geht es ab in diesem Lied.
Nach einer familienbedingten Auszeit widmet Elisabeth Blankenheim/ Elizabeth Powerlady ihre neue Single „Ich werd mein Herz dir schenken“ ihrer verstorbenen Mutter. „Meine Mama war mein Fels in der Brandung und hat meine musikalische Reise bis zuletzt begleitet“, sagt Elisabeth.
„Sie teilte meine Leidenschaft für die Musik und unterstützte mich bei vielen Auftritten. Diese Wurzeln tragen mich bis heute und fließen in meine Musik ein.“
Mit dieser Veröffentlichung sendet sie einen liebevollen musikalischen Gruß an ihre Mutter und sagt: Danke, Mama.
Es ist aber auch eine Hymne an alle Mütter dieser Welt.
Mit „Auf dem Akkordeon“ hatte Elizabeth bereits 2023 ihren verstorbenen Vater ein musikalisches Denkmal gesetzt. Da war es konsequent nun auch ihrer Mutter so eine Hymne zu widmen.
Elizabeth Powerlady – Ich werd mein Herz Dir schenken
Text: Adolf Rogmann, Komponist: Michael Vanderstein
EAN/UPC: 9008798757145
VÖ-Datum: 24.04.2026
Label-Name: HEDIPHON records, LC 06796
Verlag: MHR-Musikverlag -Hedwig Ruttkowski
In den sozialen Medien wie Facebook sind unter „Elizabeth Powerlady“ weitere Infos zu finden
Quelle: Hediphon Records
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