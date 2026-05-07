Andrea Hager hat einen großen musikalischen Mutausbruch

Neues Lied mit neuer Plattenfirma

Hinter der Furcht wohnt Freiheit – Zeit für einen „MUT-Ausbruch“.

Wenn die vielfach ausgezeichnete Liedermacherin Andrea Hager ans Textschreiben geht, kann man davon ausgehen, dass Lieder dabei herauskommen, die in vielen Facetten und bunten Bildern Geschichten über die Menschlichkeit erzählen. Meist noch mit mystischen Klängen unterlegt und von leisen Passagen bis zu monumentaler Orchester-Klangfülle arrangiert. Etwas anders in ihrem neuesten Werk:

„MUTAUSBRUCH“ ist zwar vom Text her eine Original Hager-Geschichte, in der musikalischen Bearbeitung aber „Back to the Roots“, mit einer tollen Rhythm and Blues – Combo unterlegt! Coole Gitarren-Riffs, eine Hammond mit Leslie, Blues-Piano und ein mehrstimmiger Back-Chor, zusammen mit einem treibenden Fundament aus Bass und Drums !

Produzent Michael Korn zeigt hier wieder einmal seine musikalische Vielfalt . Viel Spaß beim Mitwippen !

Andrea Hager – Mutausbruch

Genre: Pop-Rock, deutsch

Dauer: 3:02 Minuten

Musik: Michael Korn-Andersen, Andrea Hager

Text: Andrea Hager

Verlag: SUNSHINE RECORDS MUSIKVERLAG

Label: KORNmusic LC 98787

Vertrieb: MusicHub

ISRC: DEYX82289765

Bestell Nr.: 026.003

Barcode: 4064946704497

VÖ-Datum: 08.05.2026

Ab VÖ gibt es bei Youtube auch ein Video!

Quelle: Büro Andrea Hager

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