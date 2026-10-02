„Die ewige Wette“ ist da – der Versand beginnt

„Die ewige Wette“ ist da: Vorbestellungen werden jetzt verschickt. Das E-Book zur Geschichte des Glücksspiels gibt es exklusiv bei Autoren-Guide.

Jetzt ist es soweit: Die ersten Exemplare von „Die ewige Wette – Geschichte des Glücksspiels“ sind bei uns eingetroffen und können ab sofort direkt verschickt werden.

Nach vielen Monaten Arbeit an Texten, historischen Recherchen, Interviews, Bildmaterial und der abschließenden Produktion halten wir das fertige Buch nun selbst in den Händen. Damit beginnt gleichzeitig die nächste Etappe unseres Buchprojekts.

Vorbestellungen werden jetzt verschickt

Alle Leserinnen und Leser, die „Die ewige Wette“ bereits vorbestellt haben, müssen nicht mehr lange warten. Die bereits eingegangenen Bestellungen werden jetzt vorbereitet und über das Wochenende auf den Versandweg gebracht.

Damit erreichen die ersten Bücher schon in Kürze ihre neuen Besitzer.

Auch neue Bestellungen können ab sofort direkt bearbeitet und verschickt werden. Wer das Buch also bislang noch nicht bestellt hat, kann sich jetzt sein Exemplar sichern.

Mehr als 80 Beiträge und neun exklusive Interviews

„Die ewige Wette“ entstand aus unserer umfangreichen historischen Reportage-Reihe über die Geschichte des Glücksspiels. Das Buch führt die Entwicklung des Spielens von den frühen Hochkulturen über Würfel- und Kartenspiele, Lotterien und Spielbanken bis hin zum modernen Glücksspiel.

Ergänzt werden die historischen Kapitel durch neun exklusive Interviews mit Persönlichkeiten und Experten aus unterschiedlichen Bereichen der Glücksspielbranche. Dadurch verbindet das Buch historische Hintergründe mit persönlichen Erfahrungen und Einblicken aus der heutigen Glücksspielwelt.

Spielbanken, Lotterien, P*ker, Sportwetten, Spielerschutz und die Entwicklung einzelner Spiele gehören ebenso zum Themenfeld wie außergewöhnliche Geschichten aus mehreren Jahrhunderten Glücksspielgeschichte.

Das E-Book gibt es ausschließlich bei uns

Neben der gedruckten Ausgabe gibt es „Die ewige Wette“ auch digital.

Dabei gilt: Das E-Book ist ausschließlich direkt über Autoren-Guide.de erhältlich.

Wer lieber digital liest oder das Buch jederzeit auf Tablet, Smartphone oder E-Reader verfügbar haben möchte, findet die elektronische Ausgabe damit exklusiv bei uns.

Mit dem Start des Versands ist aus einem langjährigen Recherche- und Reportageprojekt nun endgültig ein Buch geworden – und wir freuen uns besonders darauf, dass „Die ewige Wette“ in den kommenden Tagen bei den ersten Leserinnen und Lesern ankommt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ISA-Guide

Herr Ulli Schmitt

Hauptstr 103

75217 Birkenfeld

Deutschland

fon ..: ?01702061879?

web ..: https://www.isa-guide.de

email : ulli@isa-guide.de

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