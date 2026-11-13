Deutscher „Schlager Preis“ 2026: Noch vier Wochen können Schlagerfans ihre Favoriten vorschlagen!

Noch bis 11. Dezember 2026 können Schlagerfans ihre Favoriten für den Deutschen „Schlager Preis“ 2026 vorschlagen. In acht Kategorien entscheidet das Publikum über Nominierungen und Gewinner.

Der Publikumspreis für den Deutschen Schlager geht in die nächste Runde: Bereits zahlreiche Vorschläge in acht Kategorien eingegangen – Vorschlagsphase endet am 11. Dezember 2026

Der Countdown läuft: Noch vier Wochen haben Schlagerfans die Gelegenheit, ihre persönlichen Favoriten für den Deutschen „Schlager Preis“ 2026 vorzuschlagen. Bereits zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, Schlagerhits, Alben, Musikvideos, Gruppen und Persönlichkeiten wurden von den Fans ins Rennen gebracht. Bis Freitag 11. Dezember 2026 können weitere Vorschläge eingereicht werden.

Der Deutsche „Schlager Preis“ wird 2026 bereits zum sechsten Mal von REUTHER-ENTERTAINMENTS (Reuthers) verliehen und von Sänger und Entertainer Teddy Herz präsentiert. Im Mittelpunkt stehen die Schlagerfans, die mit ihren Vorschlägen und Stimmen über die Vergabe des Publikumspreises entscheiden.

Acht Kategorien – viele Möglichkeiten für Schlagerfans

Der Deutsche „Schlager Preis“ 2026 wird in acht Kategorien vergeben:

* Lieblings-Schlager

* Lieblings-Album

* Lieblings-Oldie

* Lieblings-Video

* Lieblings-Sängerin

* Lieblings-Sänger

* Lieblings-Gruppe

* Persönlichkeit

Ob aktueller Schlagerhit, beliebtes Album, beeindruckendes Musikvideo, langjähriger Publikumsliebling oder besondere Persönlichkeit der Schlagerszene – die Fans können ihre persönlichen Favoriten vorschlagen und damit aktiv am Wettbewerb teilnehmen.

Für die Kategorien Lieblings-Schlager, Lieblings-Album und Lieblings-Video kommen Veröffentlichungen aus dem Jahr 2026 infrage. In der Kategorie Lieblings-Oldie können Titel von weiterhin aktiven Künstlerinnen und Künstlern vorgeschlagen werden.

Auch die jeweiligen Gewinner der Auszeichnungen „Schlager der Woche“ und „Schlager des Monats“ aus der Schlager Musikanten Hitparade sind automatisch für die Kategorie Lieblings-Schlager vorgeschlagen.

Die Fans schlagen vor – und die Fans entscheiden!

Das Besondere am Deutschen „Schlager Preis“ ist die direkte Beteiligung des Publikums. Die Schlagerfans bestimmen mit ihren Vorschlägen, welche Künstler, Titel und Persönlichkeiten zur Auswahl stehen.

Vom 13. bis 20. Dezember 2026 folgen die Publikumsabstimmungen für die Nominierungen. An jedem Tag steht eine der acht Kategorien im Mittelpunkt. Aus den Vorschlägen werden durch die Stimmen der Schlagerfans jeweils bis zu acht Nominierungen ermittelt.

Am Sonntag 27. Dezember 2026 werden die Nominierten bekanntgegeben.

Der Höhepunkt folgt traditionell am Neujahrstag: Am Freitag 1. Januar 2027 entscheiden die Schlagerfans von 12 Uhr bis 24 Uhr in der großen finalen Publikumsabstimmung über ihre Favoriten in allen acht Kategorien.

Die Gewinner des Deutschen „Schlager Preis“ 2026 werden am Sonntag 10. Januar 2027 bekanntgegeben.

Persönliche Trophäenübergaben und TV-Sondersendung

Die persönlichen Übergaben der begehrten Trophäen sind im Rahmen von Veranstaltungen im Frühjahr 2027 geplant. Die Termine werden nach Bekanntgabe der Gewinner koordiniert.

Begleitet wird die Preisverleihung durch die Schlager Musikanten Medien. Eine Sondersendung im Schlager Musikanten TV, präsentiert von Teddy Herz, ist ebenfalls vorgesehen. Der Sendetermin wird baldmöglichst bekanntgegeben.

Als exklusive Medienpartner begleiten das Schlager Musikanten TV, das Schlager Musikanten Magazin und Radio Schlager Musikanten den Deutschen „Schlager Preis“ 2026.

Jetzt Lieblingskünstler und Lieblingsschlager vorschlagen!

Noch bis Freitag 11. Dezember 2026 können Schlagerfans ihre Favoriten einreichen. Auf der offiziellen Informationsseite > Deutscher „Schlager Preis 2026“ finden Interessierte die bisherigen Vorschläge, die Teilnahmeinformationen sowie sämtliche Termine der kommenden Publikumsabstimmungen.

Deutscher „Schlager Preis“ 2026 – Eure Stimmen zählen – Ihr entscheidet!

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REUTHER-ENTERTAINMENTS® mit der Marke Reuthers® ist eine weltweit tätige Dienstleistungsgruppe in den Bereichen Events, Musik, Unterhaltung, Reisen und Freizeit. Mit eigenständigen Unternehmen in Deutschland und im Paradies Neuseeland sowie weltweiten Repräsentanten steht Reuthers® seit 1987 für außergewöhnliche Erlebnisse, professionelle Dienstleistungen und persönliche Betreuung mit viel Liebe zum Detail. So vielfältig wie die Wünsche unserer Kunden ist auch die „Reuthers® Welt der Freude“: vom maßgeschneiderten Firmen-Incentive über internationale Stars und Künstler, exklusive Events und Sales Promotions, Seminare und Trainings sowie kulinarische Erlebnisse bis hin zu außergewöhnlichen Reisen in aller Welt. Einen besonderen Stellenwert in der Welt der Musik und Unterhaltung nimmt heute das Schlagerfan-Portal Schlager Musikanten mit dem Schlager Musikanten TV und dem beliebten Format „Schlager Musikanten unterwegs“ ein. Zu den weiteren Highlights gehört die jährliche Verleihung des Offiziellen Deutschen Schlager Preis. Ergänzt wird das Angebot durch das Radio Schlager Musikanten, den internationalen Radiosender Reuthers® FM, das Schlager Musikanten Magazin sowie den eigenen Musikverlag, das Musiklabel und Künstlermanagement. Seit 1987 verfolgen wir dabei ein Ziel: Menschen zu begeistern und Träume zu erfüllen.

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