Neuer Polit-Thriller LÖSUNGSLOS: Wenn Systeme sich selbst schützen – Erhältlich ab 30. November 2026

Wo Verantwortung im Normalzustand verschwindet und Wahrheit zur Verhandlungsmasse wird: Der neue Polit-Thriller von Boris Karl von Bernsdorf erscheint im Königsberg Verlag.

Moers, 13. November 2026

Mit *LÖSUNGSLOS* veröffentlicht der Autor Boris Karl von Bernsdorf am 30. November 2026 einen kompromisslosen Polit-Thriller, der tief in die ungeschriebenen Gesetze politischer und bürokratischer Machtapparate blickt. Das Werk erscheint im Königsberg Verlag als gebundene Ausgabe sowie als E-Book.

Im Zentrum der Handlung steht Kriminalkommissar Franz Kranz – ein erfahrener Ermittler, der weiß, wie man in festgefahrenen Strukturen überlebt, ohne sich noch großartig um das ,Danach‘ zu scheren. Als ein scheinbar routinemäßiger Vorgang auf unüberwindbare Zuständigkeitsgrenzen, geschwärzte Akten und systematische Verschleierung stößt, beginnt eine Ermittlung gegen einen Apparat, der keine Fehler kennt, sondern nur den Schutz des eigenen Betriebs.

Statt auf einfache Feindbilder oder reißerische Effekte zu setzen, seziert *LÖSUNGSLOS* mit kühler Präzision die Mechanik hinter politischen Fehlentscheidungen, verwischten Verantwortlichkeiten und der stillen Übereinkunft, unbequeme Wahrheiten im sogenannten Normalzustand verschwinden zu lassen. Der Roman stellt die Frage, was passiert, wenn die Aufklärung eines Falles nicht an fehlenden Beweisen scheitert, sondern am System selbst.

**Bibliografische Angaben:**

Titel: LÖSUNGSLOS

Autor: Boris Karl von Bernsdorf

Verlag: Königsberg Verlag, Moers

Erscheinungstermin: 30. November 2026

Umfang: 377 Seiten, Hardcover (A5)

ISBN (Hardcover): 978-3-9829869-9-9

Preis (Hardcover): 22,90 EUR (D)

**Über den Verlag:**

Unser Verlag widmet sich der spannenden Literatur. Wir veröffentlichen Kriminalromane und Thriller, vom atmosphärischen Regionalkrimi über den Psychothriller bis zum kompromisslosen German Noir.

Mit einem sorgfältigen Lektorat, persönlicher Betreuung und einem Gespür für besondere Geschichten fördern wir sowohl neue als auch etablierte Autorinnen und Autoren. Unser Anspruch ist es, unverwechselbare Stimmen zu entdecken und ihnen den Raum zu geben, den sie verdienen.

Jede Neuerscheinung begleiten wir mit gleicher Sorgfalt und persönlichem Engagement, von der ersten redaktionellen Arbeit über die Herstellung bis zur Vermarktung und zum Verkauf. Denn für uns gibt es keine Autorinnen und Autoren erster oder zweiter Klasse, sondern Bücher, an deren Qualität und Erfolg wir gemeinsam arbeiten.

Wir sind Mitglied im FDA, dem Freien Deutschen Autorenverband: https://fda.de/

**Pressekontakt:**

Königsberg Verlag

Hanns-Albeck-Platz 4

47441 Moers

kontakt@koenigsberg-verlag.de

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