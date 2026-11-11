„What Places Leave Behind“

Ausstellung von Alexandra Kordas in der Galeria Il Collezionista in Rom

Die deutsche Künstlerin Alexandra Kordas präsentiert mit ihren neusten Werken eine eindrucksvolle Auseinandersetzung mit Erinnerungen, Orten und den Gefühlen, die man mit ihnen verbindet. Ausgangspunkt ihrer Werke ist ein kleiner Rückzugsort auf einer karibischen Insel. Ein farbenfroher Ort, dessen Eindrücke weit über den Moment hinauswirken.

In ihrer Kunst geht es Alexandra Kordas nicht darum, Erinnerungen bildlich nachzuerzählen. Vielmehr lässt sie diese durch Farbe und Form erneut lebendig werden. Farbe wird dabei zum Träger von Emotionen und persönlichen Erfahrungen.

Seit zehn Jahren widmet sich Alexandra Kordas intensiv der Malerei und Bildhauerei. Ihre künstlerische Arbeit ist aus dem Wunsch entstanden, Gefühlen eine eigene Ausdrucksform zu geben; insbesondere jenen Emotionen und Erfahrungen, für die Worte oft nicht ausreichen. Mit einer unmittelbaren, ausdrucksstarken Bildsprache macht sie das Unsichtbare sichtbar und schafft Werke, die Raum für individuelle Assoziationen und persönliche Erinnerungen lassen.

Ihre Arbeiten laden dazu ein, sich auf eine eigene Reise zu begeben: Orte, Begegnungen und Gefühle in Farben und Formen wiederzuentdecken und dabei etwas von sich selbst in den Bildern zu finden. So wird Kunst zu einem persönlichen Erlebnis, das über die individuelle Geschichte der Künstlerin hinaus geht und eine Verbindung zwischen ihren Erfahrungen und denen der Betrachtenden entstehen lässt.

Die Künstlerin: Alexandra Kordas

Alexandra Kordas (*1958, München), die zunächst als Schauspielerin und Drehbuchautorin tätig war, ist seit ihrer Schulzeit in der Waldorfschule künstlerisch kreativ verwurzelt. Ihre expressiven, teils großformatige Arbeiten zeichnen sich durch eine ausgeprägte Freiheit im Umgang mit Material, Farbe und Geste aus. Insbesondere ihre Skulpturen entfalten eine physische Präsenz, die den Betrachtenden unmittelbar in das Geschehen einbindet.

Erst 2018 kam der schöpferische Durchbruch. Seitdem schuf die in Münchner Künstlerin ein tiefgründiges, introspektives Werk, das sich mit Themen wie Leid, Verlust und Krieg auseinandersetzt und in denen schmerzhafte Fragmente persönlicher und kollektiver Erfahrungen zum Vorschein kommen. Ihre Werke entstehen aus einer inneren Schau heraus. Formen und Farben entwickeln sich nicht als Abbild äußerer Wirklichkeit, sondern als Ausdruck eines prozesshaften, intuitiven Geschehens, das dennoch eine subtile Verbindung zur Ding Welt bewahrt. Alexandra Kordas‘ künstlerisches Anliegen bleibt dabei klar: Unsichtbare innere Zustände sichtbar zu machen und psychische wie gesellschaftliche Übergänge in eine sinnlich erfahrbare Form zu übersetzen. Ihre Skulptur wirkt als poetischer Seismograf – nicht der großen Erschütterungen, sondern der feinen, entscheidenden Verschiebungen unter der Oberfläche.

Trotz ihrer noch jungen Karriere stellte Alexandra Kordas in unzähligen Gruppen- und Einzelausstellungen u. a. in Rom, Venedig, Turin, Madrid, London, Zürich, New York und München (Soloausstellung 2026 Kunsthalle LV1871). 2025 zählten zu Museumsausstellungen: „Between poles“ im Palacio Ducal de Medinaceli Museum, Soria, Spanien, und „Fundamental Von Anfang bis Ende sind wir alle gleich“ MUSEO NACIONAL DE ARTE, La Paz Casilla, Bolivien und 2026 ist Kordas mit einer Skulptur bei der Biennale in Venedig vertreten. www.alexandrakordas.com

Ausstellungszeitraum: bis 12.Dezember 2026

Galeria Il Collezionista

Via Rasella 132, 00187 Rom, Italien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46 Effnerstra

München 81925

Deutschland

fon ..: 08935612486

web ..: https://www.zierercom.com

email : agentur@zierercom.com

Pressekontakt:

ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstraße 44-46 Effnerstra

München 81925

fon ..: 08935612486

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.