The Nautilus Maldives von Condé Nast Traveller-Lesern ausgezeichnet

The Nautilus Maldives belegt Platz sechs bei den Condé Nast Traveller Readers‘ Choice Awards 2026.

Die ultra-luxuriöse Privatinsel The Nautilus Maldives wurde von den Lesern des renommierten Rei-semagazins Condé Nast Traveller bei den Readers‘ Choice Awards 2026 auf den sechsten Platz unter den Resorts im Indischen Ozean gewählt. Die Auszeichnung würdigt ein Urlaubserlebnis, das bei den Gästen lange über die Reise hinaus in Erinnerung bleibt: geprägt von persönlicher Verbun-denheit, herzlicher Gastfreundschaft und der Freiheit, jeden Tag nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Im Herzen des UNESCO-Biosphärenreservats Baa-Atoll gelegen, vereint The Nautilus lediglich 26 exklusive Beach und Ocean Houses sowie Residenzen zu einem Rückzugsort. Der bohemische Charakter der Insel zeigt sich in einladenden Räumlichkeiten und liebevollen Details. Der House Master-Service sorgt dafür, dass individuelle Wünsche und Vorlieben verstanden werden und sich das Urlaubserlebnis ganz natürlich an die Bedürfnisse jedes einzelnen Gastes anpasst.

„Diese Auszeichnung ist für uns besonders bedeutungsvoll, weil sie von Menschen kommt, die The Nautilus selbst erlebt haben. Wir möchten, dass sich jeder Gast bei uns wie zu Hause fühlt, seine Wünsche frei äußern kann und darauf vertrauen darf, dass wir aufmerksam zuhören. Dass die Leser von Condé Nast Traveller The Nautilus gewählt haben, ist eine wunderbare Anerkennung der per-sönlichen Beziehungen, die unser Team zu unseren Gästen aufbaut, und der Fürsorge, mit der es jeden Tag das Inselleben gestaltet“, sagt Philippe Cavory, General Manager von The Nautilus Mal-dives.

Die Auszeichnung reiht sich in ein Jahr besonderer Anerkennung für The Nautilus ein. Neben der Platzierung bei den Readers‘ Choice Awards 2026 wurde das Resort mit zwei MICHELIN Keys ausgezeichnet und in die Gold List 2026 von Condé Nast Traveller aufgenommen.

Die erneute Anerkennung unterstreicht den besonderen Charakter der Insel und das Engagement des Teams, Luxus immer wieder neu und ganz persönlich erlebbar zu machen.

Die vollständigen Ergebnisse der Resort-Rangliste der Condé Nast Traveller Readers‘

Choice Awards 2026: https://www.cntraveller.com/gallery/best-resorts-world-2026

Mehr Informationen unter: www.thenautilusmaldives.com

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine ultra-luxuriöse Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, einem UNESCO-Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen um-geben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch einge-richteten Häusern und Residenzen ist The Nautilus das einzige Resort auf den Malediven, bei dem Gäste die Exklusivität einer Privatinsel genießen können, ohne die Notwendigkeit, die gesamte Insel zu buchen. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphä-re, persönlichen Wohnkomfort und einen engagierten Butler-Service. Gleichgültig was, wann, wo oder wie: Im The Nau-tilus ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maß-geblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Male-diven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

The Nautilus wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. The Nautilus Maldives wurde bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10 % der Hotels weltweit anerkannt. The Nautilus Retreat wurde von den Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 unter die außergewöhnlichsten Villen der Malediven gewählt. Darüber hinaus wurde The Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards 2024 unter die Top 5 Resorts im Indischen Ozean gewählt. The Nautilus wurde im Tatler Wedding Guide 2025, der führenden britischen Luxushochzeits-Publikation, ausgezeichnet. Außerdem wurde es im Rahmen der Aspire Awards 2025 als „Independent Luxury Hotel of the Year“ ausgezeichnet.

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