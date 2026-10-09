Bordeaux & Sassicaia Raritäten sind die Stars der Weintage im 5-Sterne-SPA-Hotel Jagdhof

Vom 6.-8. November

Armin & Alban Pfurtscheller stellen in ihrem Relais & Châteaux SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital große Weine in den Mittelpunkt: Clos du Marquis und Château Léoville Las Cases aus Saint-Julien im Bordeaux sowie Sassicaia von Tenuta San Guido in Bolgheri.

Seit Jahrzehnten hat der Wein im Jagdhof einen ganz besonderen Stellenwert. Patron Armin Pfurtscheller baute die Sammlung über Jahrzehnte auf, sein Sohn Alban teilt die Leidenschaft. Vom 6. bis 8. November 2026 bittet die Gastgeberfamilie Pfurtscheller zu zwei ihrer berühmten Degustationsabende.

Der Bordeaux-Abend entführt die Gäste an das linke Ufer der Gironde. Im Mittelpunkt stehen Clos du Marquis und Château Léoville Las Cases aus Saint-Julien. Insgesamt werden 15 ausgewählte Jahrgänge von 1982 bis 2022 verkostet. Darunter befinden sich gereifte Jahrgänge wie Château Léoville Las Cases 1982, 1990 und 2000 ebenso wie jüngere Jahrgänge. Die Jagdhof-Küche komponiert dazu unter der Leitung von Sternekoch Alban Pfurtscheller ein speziell auf die Weine abgestimmtes Sechs-Gänge-Menü.

Der Sassicaia-Abend ist Sassicaia von Tenuta San Guido, einem der berühmtesten italienischen Weine überhaupt, gewidmet. Die Verkostung spannt einen Bogen über mehr als vier Jahrzehnte, vom Jahrgang 1982 bis 2023. Unter den präsentierten Weinen befinden sich vier Jahrgänge, die mit 100 Parker-Punkten bewertet wurden. Auch hier kreiert die Jagdhof-Küche ein eigens auf die Weine aus Bolgheri abgestimmtes Sechs-Gänge-Menü.

Und nicht nur das: Der Weinkeller des Hideaways gilt als einer der renommiertesten in ganz Österreich. Rund 20.000 Flaschen von etwa 1.250 Positionen lagern hier, darunter absolute Raritäten aus Bordeaux und Burgund sowie umfangreiche Sammlungen von Romanée-Conti und Château Mouton Rothschild.

Die Weintage finden vom 6. bis 8. November 2026 statt. Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Der Preis beträgt 660 Euro pro Person ohne Übernachtung beziehungsweise ab 860 Euro pro Person inklusive Übernachtung und Frühstück.

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter https://www.hotel-jagdhof.at/events

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die mit einem Michelin-Stern und vier Hauben ausgezeichnete „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet.

Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at

Pressefotos zur kostenlosen Verwendung (Print, Online, Digital und Social Media) unter:

Allgemeine Fotos SPA Hotel Jagdhof Stubaital

Weintage 2026: https://www.picdrop.com/zierercom/yAdM138ssG

© SPA-HOTEL Jagdhof / Las Cases / Chateau Potensac

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Annette Zierer

T +49 89 356 124 -88 /-88

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SPA-HOTEL Jagdhof

Armin Pfurtscheller

T +43 5226 2666 527

direktionsassitent@hotel-jagdhof.at

www.hotel-jagdhof.at

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Frau Annette Zierer

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