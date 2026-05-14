Der neue Italopop-Song von Jimmy Pala – Dove il tuo din-ghe-ling

Jimmy Pala meldet sich mit Italo-Rockabilly und einer Prise Ironie zurück!

Den Song gibt es unter dem Titel „W h e r e is your din-ghe-ling“ auch in englischer und unter dem Titel „Wo ist dein Din-ghe-ling“ in deutscher Sprache.

München/Sardinien – Wer Jimmy Pala kennt, weiß um seine tiefgründigen Texte und seine Fähigkeit, die sardische Sehnsucht in packende Balladen zu gießen. Doch in seiner neuesten Single „Dove il tuo din-gehe-ling?!“ zeigt der in München lebende Sarde eine völlig neue, erfrischend ironische Seite. Vom Weltschmerz zum Tanzflächen-Füller. In einem energetischen 50s-Rockabilly-Gewand nimmt Jimmy Pala das alltägliche Chaos einer Beziehungskiste aufs Korn.

Wenn das Gegenüber nur noch auf die Fernbedienung starrt, während man selbst „Schwanensee tanzt“, um Aufmerksamkeit zu erregen, bleibt nur noch eine Frage: „Dove il tuo din-gehe-ling?!“ (Wo ist dein Funke geblieben?).

Sardisches Temperament trifft Rock’n’Roll. Dass Jimmy Pala seine Wurzeln nie vergisst, beweisen die charmanten sardischen Einwürfe im Song. Begriffe wie „tontu“ (Schusselchen) oder das typische „Eja“ verleihen dem Track eine persönliche Note, die ihn von klassischen Rock’n’Roll-Produktionen abhebt.

Mit über 50.000 Followern auf TikTok beweist Jimmy einmal mehr, dass sein Mix aus mediterraner Leidenschaft und humorvollem Storytelling den Nerv der Zeit trifft.

„Musik darf auch Spaß machen“. Nach den eher nachdenklichen Songs der letzten Monate wollte ich etwas veröffentlichen, das die Leute zum Lächeln bringt und sofort in die Beine geht“, so Jimmy Pala über seine neue Single.

Sprache: Italiano/Sardo/Englisch/Deutsch

Kontakt: info@jimmypala.com

Quelle: Büro Jimmy Pala

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.