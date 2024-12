An meinem Fenster – die neue Ballade von Arno Verano

Neue Musik aus Hamburg

Mit seiner neuen Ballade „An meinem Fenster“ präsentiert Arno Verano ein tiefgründiges und

emotionales Werk, das den Zuhörer in eine Welt aus Erinnerungen und Sehnsüchten entführt. Der

Song thematisiert die Reflexion über vergangene Zeiten und Menschen, die sein Leben maßgeblich

geprägt haben – ein melancholischer, aber zugleich hoffnungsvoller Blick zurück und nach vorn.

Musikalisch setzt Verano auf sanfte Klavierklänge und warme Harmonien, die zusammen mit seiner

klaren, einfühlsamen Stimme eine intime und nachdenkliche Stimmung erzeugen. Die Produktion von

Marvin Trecha ergänzt den Song zu einem kraftvollen Klangbild, das Herz und Seele gleichermaßen

anspricht. Der Refrain „An meinem Fenster ist der Himmel so groß“ lädt dazu ein, über das Leben,

seine Weiten und die geöffneten Türen der Seele nachzudenken.

„An meinem Fenster“ ist mehr als nur eine Ballade – es ist ein akustisches Tagebuch voller

Erinnerungen, das die Zuhörer dazu anregt, innezuhalten und ihre eigenen Erlebnisse zu reflektieren.

Arno Verano zeigt einmal mehr sein außergewöhnliches Gespür für musikalische Geschichten, die

direkt ins Herz gehen. Dieser Song ist ein bleibendes Highlight für alle, die in der Musik nicht nur

Unterhaltung, sondern auch Bedeutung und Trost suchen.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC

02000).

Der Song ist ab 06.12.2024 auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Artist Arno Verano

Label Fiesta Records (GVL:02000)

EAN/UPC 4099483023466

Article No.

Release 2024-12-06

C-Line 2024 Fiesta Records

P-Line 2024 Fiesta Records (Andreas Rosmiarek), LC-Nr. 02000

Vol Track Title Artist ISRC & Length

1 1 An meinem Fenster Arno Verano

P-Line : 2024 Fiesta Records ( Andreas Rosmiarek ) , LC-Nr. 02000

Publishers : Beverly Music Publishing e.K.

Performer: Arno Verano // Lyricist: Peter Paul Matz // Composer: Ingo Rud

DEZ922401994

Länge: 03:00 Minuten

Quelle: Büro Arno Verano

