AFRIKA- der neue Ethnopopsong von dee jay RUFUS

Ein musikalisches Gefühl mit viel Sommer und Sonne.

„Kopf-Kino“, das sind Geräusche, Sounds, Melodien, Stimmen und Gesänge die vor unseren Augen hörbare Bilder entstehen lassen. Unser Hörfunk lebt von genau diesem Effekt und so hat sich

dee jay RUFUS ihn zu Eigen gemacht um uns alle einfach mal mit geschlossenen Augen sein „AFRICA“ erleben zu lassen.

Den Hörer erwartet eine faszinierende Soundcollage, die uns ins tiefste und wohl schönste „Homeland“ entführt. Ganz besonders erlebbar wird dieses Hörerlebnis bei der fast Instrumental-Version „AFRICA Jungle Mix“: Tiger, Löwen, Elefanten so, als wären diese direkt vor uns!

Mehr noch, selbst Eingeborenen-Stämme mit ihren für Afrika typischen Gesängen sind so was von authentisch zu hören, als würden diese direkt vor uns stehend performen. Das Dschungel-Hörerlebnis wird durch die markanten Afro-Stimmen von Miss Autumn Leaves und Marc Wilson in den Refrains abgerundet.

Die sogenannte Radio-Version, Track 1, bezeichnet dee jay RUFUS als „AFRICA Homeland Mix“.

Auch hier wird der Zuhörer überrascht. Anna Jones, die Popsängerin, die einst den Nachwuchspreis im ZDF Fernsehgarten gewann, unterstützt hier eindrucksvoll die Verse des Songs und sorgt somit für ein internationales Hörerlebnis zwischen der Pop Charakteristik und dem Afro-Stil.

Für das dee jay RUFUS Team um Jürgen Kerber und Robert Meister geht es ab März 2025 intensiv ans 3te Album. Die ersten beiden Alben „My golden Tapes“ und „music MOMENTS“ wurden in 2021 zum 39. sowie in 2023 zum 41. Deutscher Rock & Pop Preis in der Kategorie „Bestes Instrumentalalbum“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnungen sind Motivation für das 3te dee jay RUFUS Album, auf dem natürlich die African Trilogie mit den Songs „Bi Ba Be Le“, „Paradise“ und dem jetzt brandneuen „AFRICA“ nicht fehlen wird…

dee jay RUFUS

Africa (Homeland Mix)

DE-F28-25-404-01 / 3:15

Africa (Jungle Mix)

DE-F28-25-404-02 / 3:15

Music by Kurt Hierold, Marco Besler, Jürgen Kerber

Lyrics by Joan-Ivonne Bake, Marc Wilson, Ulrich Gabler

Publishing by JAY KAY Music

Vocals Homeland Mix by Anna Jones

Vocals Jungle Mix by Miss Autumn Leaves

Keyboards by Robin Masters

Guitars and Piano by Chris Odien

Drums and Percussion by Bob Wundermann

New Mixing and mastering in 2025

by Robert Meister & dee jay RUFUS

Studio work in the TonArt Studio Bremen 2025

Produced by Jürgen Rufus Kerber and Robert Meister

Cover design Yvonne Kerber by www.jaykay.de

© + (P) 2025 JAY KAY Event & Music

XENIA Records Best.-Nr. 14404

Quelle: Xenia Records/ Jürgen Kerber

