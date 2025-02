Am Ende bleibt der Anfang – der neue berührende Schlager von Ronny Krappmann

Das neue Lied nach dem Comeback

Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel

(Charles Darwin)

Ronny Krappmann befindet sich nach dem Ableben seines Sohnes 2023 in einer solchen Wandlungsphase, hat aber mittlerweile den Weg auf die Bühne zurückgefunden.

Mit „Am Ende bleibt der Anfang“ legt er nun eine brandneue Single vor, die treffender nicht heißen könnte. Energiegeladen, tanzbar, tiefgründig und funktauglich gleichermaßen, bodenständig und gereift präsentiert sich der 55-jährige seinem treuen Publikum und spürt, dass sich seine Rückkehr mittlerweile herumgesprochen hat.

„Ich habe auf meine letzte Veröffentlichung „Im Himmel fehlt heut ein Engel“ so viel Feedback bekommen, welches mir gezeigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, sagt er.

Bereits im Dezember 2024 überzeugte Ronny am Boulevardtheater Dresden mehrfach als erzählender und singender Part der Sandtheater-Aufführungen „A Christmas Carol“ und „Der kleine Prinz“ vor ausverkauftem Haus und freute sich über die guten Kritiken. Vielseitigkeit und breit aufgestellte Entertainmentqualitäten zählten schon immer zu seinen Stärken.

Nach vier erfolgreichen Alben „Wehrlos“ (2000), „Solang du träumst“ (2002), „Was ich fühl“ (2004) und „Niemandsland“ (2017) wurde es lange Zeit still um Ronny Krappmann, der seine Karriere auf Eis legte, um für seinen besonderen Jungen da zu sein.

„Du hast immer die Wahl im Leben. Und genauso, wie ich mich damals für mein Kind entschieden habe, entscheide ich mich jetzt wieder für die Bühne“, sagt er entschlossen.

Unterstützt wird Ronny dabei von seinem langjährigen Autorenteam und der Firma DA-Music. Eine erfolgreiche und gewachsene Verbindung, die bereits länger als 25 Jahre währt.

„Am Ende bleibt der Anfang“

Musik: Andreas Goldmann / Text: Heike Fransecky

Verlag: Pipmatz Musikverlag

Label: DA Music

„Am Ende bleibt der Anfang“ erscheint am 07.02.2025 in allen relevanten Download- und Streamingportalen und wird für Funk- und TV-Redakteure über MPN erhältlich sein.

Quelle und Promokontakt: Heike Fransecky / Pipmatz MV

