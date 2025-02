Denny Schönemann produziert neue TV- und Online-Musiksendung

„Lieblingsschlager Frühstück“ startet!

Sachsen-Anhalt bekommt einen neuen kreativen Hotspot für Schlagerkünstler! Mit der Sendung „Lieblingsschlager Frühstück“, produziert im Kamerahaus Bernburg, entsteht eine moderne Plattform für Künstler, die sich und ihre Musik präsentieren möchten.

Die Sendung wird moderiert von Marc Neblung, bekannt durch seine Arbeit für den MDR, und produziert von Denny Schönemann in Kooperation mit Mandy Bestehorn. Das Format bietet Künstlern die Möglichkeit, sich mit einem bereits produzierten Musikvideo vorzustellen oder ein neues Video direkt im Kamerahaus Bernburg aufnehmen zu lassen.

Das Kamerahaus Bernburg – Kreativzentrum für Künstler

Das Kamerahaus Bernburg ist die neue Anlaufstelle für Musik- und Videoproduktionen in Sachsen-Anhalt. Geleitet wird es von Denny Schönemann, der seit über zehn Jahren als Videoproduzent für Musikvideos tätig ist, und Mandy Bestehorn, einer ausgebildeten Fotografin. Gemeinsam bieten sie Künstlern die perfekte Umgebung für professionelle Fotoshootings, Videodrehs und Musikaufnahmen. Mit dem angeschlossenen Label „Lieblingsschlager“ wird zudem eine umfassende Unterstützung für Musiker geboten, um ihre Karriere gezielt zu fördern.

Reichweite statt TV-Präsenz

Während klassische TV-Auftritte an Bedeutung verlieren, gewinnt die digitale Präsenz in den sozialen Medien immer mehr an Relevanz. Genau hier setzt „Lieblingsschlager“ an: Neben der Produktion hochwertiger Inhalte profitieren Künstler von einer starken Online-Reichweite, die entscheidend für den Erfolg in der heutigen Musikwelt ist.

Jetzt bewerben!

Interessierte Künstler können sich ab sofort unter info@lieblingsschlager.de bewerben – entweder mit einem bestehenden Musikvideo oder für eine Studio-Produktion im Kamerahaus Bernburg.

Für weitere Informationen oder Interviewanfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

—

Lieblingsschlager.de

c/o Denny Schönemann

Postfach 15

06420 Könnern

Tel.: 034691 52797

Funk: +49 1517 2110861

Facebook: lieblingsschlager

TV Sendung Lieblingsschlager produziert von:

Star Promotion Studios

Quelle: Denny Schönemann/ Starpromotion

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.