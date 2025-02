Banksy Ausstellung München: Geschreddertes Original Girl Without Balloon ab 14. Februar im MUCA Bunker

Girl Without Balloon im MUCA Bunker! Die Banksy Ausstellung in München zeigt ab 14. Februar 2025 das weltbekannte geschredderte Original – ein Highlight für Kunst- und Banksy-Fans.

Nach der spektakulären, ersten Damien Hirst Retrospektive in Deutschland und dem großen Publikumsandrang auf den Diamantenschädel, ist dem Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ein weiterer Coup gelungen.

Pünktlich zum Valentinstag präsentiert Deutschlands erstes Museum für Urban Art ein weiteres Highlight-Werk: Das weltbekannte geschredderte Banksy Kunstwerk Girl Without Balloon wird vom 14. Februar bis 13. April 2025 im MUCA Bunker präsentiert.

Bereits im letzten Jahr zeigte das MUCA während seiner erfolgreichen Japan-Tournee das ikonische Banksy Werk – nun kommt es nach München an den MUCA-Hauptstandort, nur fünf Gehminuten vom Marienplatz entfernt.

Kaum ein Werk hat in der Kunstwelt und darüber hinaus für solches Aufsehen gesorgt. Das damals noch als Girl With Balloon betitelte Werk, war das letzte Los der prestigeträchtigen Londoner Abendauktion von Sotheby’s im Oktober 2018 und hatte eine Schätzung von 200.000 – 300.000 Britische Pfund. Nach einem kompetitiven Bieterverfahren wurde das Werk für knapp über 1.000.000 Pfund verkauft. Doch kurz nachdem der Hammer beim letzten Gebot gefallen war, ertönte inmitten des Trubels im Auktionssaal eine Sirene und das Gemälde begann auf spektakuläre Weise, sich durch den unteren Teil seines Rahmens zu zerschreddern. Nachdem das Gemälde über die Hälfte in Streifen geschnitten war, wurde es von aufgeregten Mitarbeitern abtransportiert und ein Medienrummel begann.

Nach der Auktion wurde die Sensationsmeldung durch Banksys Nutzung der sozialen Medien noch verstärkt. Der Künstler veröffentlichte einen Post des geschredderten Werks mit der Bildunterschrift „Going, going, gone“ und nannte das Werk Love Is In The Bin. Ebenso lud er ein Video hoch, in dem er Details zur Aktion preisgab.

Die Zerstörung des Kunstwerks verhalf diesem zu noch größerer Bedeutung. Im Jahr 2021 wurde das Werk erneut verauktioniert, nun als Love Is In The Bin. Bei einer nicht minder spektakulären Auktion wechselte das Werk für über 18 Millionen Pfund erneut den Besitzer. Auch wechselte es danach nochmals seinen Namen in Girl Without Balloon.

Mit seinem „Kunst-Stunt“ hat Banksy nicht nur den Status quo der Auktionswelt, sondern auch die Lesart seines eigenen Kunstwerks erfolgreich untergraben. Das „kitschige Emblem des Pathos“ wurde zerstört und das zurückgebliebene Kunstwerk verkörpert eine verschleierte Kritik an den inhärenten Realitäten der kapitalistischen Gesellschaft, die das neue Werk selbst hervorgebracht hatte.

Für das MUCA ist es eine Frage des Prinzips, erstmalig das Original-Werk zu zeigen. Denn im Gegensatz zu den vielen Internetbildern und Plagiaten, ist das Original Girl Without Balloon, als greifbare Erinnerung an die gegensätzlichen Werte und Prinzipien, die die heutige Gesellschaft bestimmen, zu verstehen. Es steht für den Gedanken, dass nicht nur die Parameter der Kunst, sondern vielleicht auch die gesellschaftliche Struktur von heute oder morgen neu definiert werden können.

Die Einnahmen der Ausstellung gehen zu 100% an die MUCA Foundation: www.muca.eu/foundation

Das 2016 von Christian und Stephanie Utz gegründete Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) ist Deutschlands erstes Museum, das sich der urbanen und zeitgenössischen Kunst widmet. Ausstellungen des MUCA sind in einem ehemaligen Umspannwerk sowie einem angrenzenden Luftschutzbunker zu sehen.

Das MUCA hat es sich zur Aufgabe gemacht, urbane Kunst in den zeitgenössischen Kunstdiskurs zu integrieren und die berühmtesten Künstler:innen des 20. und 21. Jahrhunderts auszustellen. Seit seiner Gründung hat sich das MUCA zu einer führenden Autorität im Aufbau von Sammlungen entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf bedeutenden Werken von Künstler:innen liegt, die dafür bekannt sind, dass sie die urbane Landschaft als Teil ihrer Praxis nutzen.

Die MUCA Sammlung umfasst über 1.200 Kunstwerke und gilt als eine der wichtigsten Sammlungen urbaner und zeitgenössischer Kunst in Europa. Im Laufe von 25 Jahren schrittweise erweitert, umfasst sie Werke von der Pop Art bis zum Neuen Realismus und deckt Themen wie Kunst im städtischen Umfeld, figurative Malerei und soziopolitische Fragen ab.



