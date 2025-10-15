Zwei Fellnasen ziehen um – Das neue Buch von Axel Beyer

Hundeliebe kennt keine Grenzen – eine bewegende Geschichte über zwei Hunde und ihr neues Frauchen, nach einer wahren Geschichte!

Axel Beyer

Zwei Fellnasen ziehen um

Wie Freddie und Jonny mein Leben auf den Kopf stellten

Aus Mitgefühl übernimmt Anne die zwei Hunde einer schwer kranken Frau. Anrührend und humorvoll berichtet Axel Beyer von der turbulenten Anfangszeit dieser Konstellation: abwechselnd aus Sicht des Frauchens und der zwei Hunde. Die beiden neuen Vierbeiner in Annes Leben, das sind Freddie, ein großer, gemütlicher Australian Shepherd, und Jonny, der kleine Mischling seit Generationen, dessen Schwanz stets wie ein kleiner Propeller arbeitet. Zwei Freunde fürs Leben, die das Kennenlernen der «Neuen», das Ankommen im neuen Zuhause und den gemeinsamen Alltag herrlich schräg schildern – während Frauchen häufig zwischen Rührung und Verzweiflung über die Marotten ihrer zwei Mitbewohner schwankt.

Prof. Axel Beyer ist Autor und Medienberater. Bis 2009 war er Leiter des Unterhaltungsbereichs beim WDR Fernsehen, gewann u.a. den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme- Preis in Gold. Zuvor machte er Karriere an wesentlichen Stationen des öffentlich-rechtlichen wie des privaten Fernsehens, z.B. als Programmdirektor Endemol, Producer «Wetten, dass …?», «Boulevard Bio», «Die Rudi Carrell Show» und «Wer zuletzt lacht». Bis zu seinem Unruhestand war er Studiendekan an der Hochschule Fresenius und mehrere Jahre Vorsitzender des Medien Management Instituts Köln, dazu auch Jurymitglied des AWO-Journalistenpreises.

rowohlt

Axel Beyer „Zwei Fellnasen ziehen um“

Wie Freddie und Jonny mein Leben auf den Kopf stellten

Originalausgabe

192 Seiten

14,00 EUR (DE) / 14,40 EUR (AT) ISBN: 978-3-499-01720-9

Auch als E-Book erhältlich ISBN: 978-3-644-02353-6

Erstverkaufstag: 14.10.2025

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s

Alexander von Spreti

Leonrodstrasse 12a

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: +498619094342

web ..: https://www.vonspreti.de

email : presse@vonspreti.de

Alexander von Spreti – public relations&management

Pressekontakt:

alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s

Herr Alexander von Spreti

Leonrodstrasse 12a

83278 Traunstein

fon ..: +4915122343426

email : presse@vonspreti.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.