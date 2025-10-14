Contact-tables.org – Allein unterwegs? Gemeinsam essen!

Gemeinsam essen statt allein: Contact-tables verbindet Menschen am Restauranttisch – für Reisende, Neuankömmlinge und alle, die offen für Kontakte sind

_Eine neue Plattform für echte Begegnungen am Esstisch_

Wer kennt das nicht: Man sitzt allein im Restaurant, schaut aufs Handy, während rundherum Menschen plaudern, lachen, teilen. Die Welt ist vernetzter denn je – und doch fehlt oft das, wonach wir uns im Innersten sehnen: ein menschliches Gegenüber, echte Nähe, ein Gespräch – ganz ohne Bildschirm dazwischen.

Genau hier setzt die neue Plattform Contact-tables.org an.

Sie richtet sich an alle, die nicht gerne alleine essen – und Lust auf neue Begegnungen haben. Ob auf Reisen, auf Geschäftsreise, frisch umgezogen oder einfach offen für Austausch: Über Contact-tables.org finden Nutzer:innen Restaurants mit sogenannten Contact-Tables – offene Tische, an denen man ganz unkompliziert mit anderen Gästen ins Gespräch kommt.

„Alleine unterwegs – gemeinsam essen“, so beschreibt Gründerin Anette Rapp die Idee hinter dem Projekt.

Während ihrer zweijährigen Van-Reise durch Europa – immer alleine unterwegs, aber offen für Neues – wurde ihr bewusst, wie tiefgreifend verbindend ein gemeinsames Essen sein kann. Aus dieser persönlichen Erfahrung entstand eine Plattform mit sozialem Mehrwert.

„Ein Esstisch ist mehr als ein Platz zum Essen – er ist ein Ort, an dem sich Menschen sehen, zuhören und verbinden. Gerade in Zeiten, in denen wir mehr Zeit online als miteinander verbringen, ist das gemeinschaftliche Essen ein Akt der Nähe und Menschlichkeit“, sagt Anette Rapp.

Die Plattform ist für Nutzer:innen kostenlos. Restaurants, die einen Contact Table anbieten möchten, zahlen dafür einen kleinen monatlichen Beitrag – und positionieren sich damit als gastfreundlichen Ort mit Offenheit für neue Begegnungen.

Die Community wächst bereits – der Aufbau der Restaurant-Liste startet jetzt, der offizielle Deutschland-Launch ist für November 2025 geplant.

Eine europaweite Ausweitung ist in Vorbereitung.

Warum Contact-tables.org Aufmerksamkeit verdient:

– Weil es in einer immer digitaleren Welt echte Nähe fördert

– Weil gemeinsames Essen verbindet, stärkt und bereichert

– Weil es Begegnungen schafft – ganz ohne Schwellenangst

– Weil daraus neue Netzwerke, Freundschaften und Perspektiven entstehen

– Weil es zeigt, wie einfach Menschlichkeit sein kann

Das Projekt eignet sich hervorragend für Medienformate wie:

– Porträt einer inspirierenden Gründerin mit persönlicher Geschichte

– Gesellschaftlich relevantes Feature zu Themen wie urbanes Leben und neue

Begegnungskulturen

– Emotional starke, visuelle Umsetzung rund um Essen, Menschen, Gespräche

Pressekontakt:

Contact-tables LLC

Frau Anette Rapp

Mountain Road PL NE 1209

97110 Albuquerque NM

fon ..: 004917672495360

email : info@contact-tables.org

