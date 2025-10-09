Welthundetag am 10. Oktober – Aktionen zum Thema Hundeversiche-rungen

Jedes Jahr am 10. Oktober wird der internationale Welthundetag gefeiert. Je-der Hundebesitzer sollte ihn zum Anlass nehmen, wichtige Lücken beim Ver-sicherungsschutz zu entdecken und zu beseitigen.

08.10.2025. Jedes Jahr am 10. Oktober wird der internationale Welthundetag gefeiert. Doch allein mit der Haltung und Fütterung eines Hundes ist es dabei nicht getan. So sollte jeder Hundebesitzer den Welthundetag zum Beispiel auch zum Anlass nehmen, wichtige Lücken beim Versicherungsschutz zu entdecken und zu beseitigen, mahnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI). Sie bietet Aktionen über das Beratungstelefon sowie hilfreiche Informationen zum Thema Hundeversicherungen an.

Der Welthundetag soll unter anderem darauf aufmerksam machen, dass Hunde oft lückenhaft oder unzureichend versichert sind. Denn jeder private Hundebesitzer haftet für Schäden, die sein Hund verursacht. Die Kosten können dabei in die Hunderttausende oder Millionen Euro gehen. „Eine gesonderte Hundehaftpflichtversicherung ist daher die wichtigste Hundeversicherung und für jeden Hundehalter ein absolutes Muss“, warnt GVI-Präsident Siegfried Karle im Rahmen der Aktionen. Ob eine Hundehaftpflichtversicherung sogar gesetzlich verpflichtend ist, hängt vom Hund und dem Wohnort ab. Katzen und Kleintiere sind in der privaten Haftpflichtversicherung mitversichert, die ebenfalls jeder benötigt, führt Karle weiter aus.

Anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober stellt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. zwischen 13 und 16 Uhr ihre Experten-Infohotline unter 07131-913320 jedem Verbraucher kostenlos zur Beantwortung von Fragen zum Thema „Hundeversicherungen“ zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gestellt werden. Zudem können im Rahmen der Aktion kostenlose Informationen mit Videos zu Hundegefahren, Tierversicherungen und Tiersicherungssystemen (z. B. für Hunde) im Auto auf der GVI-Homepage unter www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ abgerufen werden.

