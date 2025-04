Neuer Roman und Bühnenpremieren mit Martin Suter, Katja Riemann, Caroline Peters, Bettina Rust, Linda Zervakis, Nora Zukker und Dirk Stermann.

Martin Suter „Wut und Liebe“

Neuer Roman und Bühnenpremieren mit Martin Suter, Katja Riemann, Caroline Peters, Bettina Rust, Linda Zervakis, Nora Zukker und Dirk Stermann.

Am 23.04.2025 erscheint „Wut und Liebe“ (Diogenes Verlag) der neue Roman von Martin Suter – ein feinsinniges, präzise komponiertes Werk über emotionale Abhängigkeit, moralische Grenzgänge und den Wunsch, das eigene Leben zurückzugewinnen.

Die anschließende Premieren-Tournee stellt für den Grandseigneur der deutschsprachigen Romanciers eine doppelte Premiere dar: Erstmals steht er gemeinsam mit einem ausgewählten Ensemble auf der Bühne – und bringt eine eigens für diese Tour entwickelte Fassung eines seiner Werke auf die Bühne, erarbeitet von Dramaturg Joachim Lux. Im Rahmen dieser Reise durch die Schweiz, Österreich und Deutschland begegnet das Publikum Martin Suter in einer neuen, vielstimmigen Form – literarisch, dialogisch und szenisch verdichtet.

An der Seite des Autors stehen – je nach Abend – herausragende Persönlichkeiten aus Schauspiel und Kultur: Caroline Peters, vielfach ausgezeichnete Theater- und Filmschauspielerin (u. a. Burgtheater Wien, Mord mit Aussicht), und Katja Riemann, bekannt aus zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen (Fack ju Göhte, Der bewegte Mann, Die Apothekerin) – beide selbst auch erfolgreiche Autorinnen – lesen im Wechsel mit Martin Suter aus dem Roman. Für das moderierte Gespräch im zweiten Teil des Abends sorgen renommierte Journalistinnen und Moderatoren wie Bettina Rust, Linda Zervakis, Nora Zukker sowie Dirk Stermann – einer der bekanntesten Kulturvermittler Österreichs (Willkommen Österreich).

„Wut und Liebe“ erzählt von Noah, einem Künstler Anfang dreißig, dessen Freundin Camilla sich von ihm trennt – aus Vernunft. Ihr Gehalt reicht kaum für zwei, ihre Träume verlangen nach mehr. Noah will sie zurückgewinnen – koste es, was es wolle. Als ihm eine ältere Dame einen zweifelhaften, aber vielversprechenden Weg zu Geld eröffnet, steht er vor einer Entscheidung, die seine moralischen Überzeugungen ebenso herausfordert wie seine Vorstellung von Liebe. Nach dem Publikumserfolg von „Melody“ (über 400.000 verkaufte Exemplare) zeigt sich Martin Suter mit „Wut & Liebe“ auf der Höhe seines Schaffens – erzählerisch präzise, zeitgeistig und doch zeitlos. Die szenische Lesung mit begleitendem Gespräch ist dabei nicht nur eine Werkschau, sondern eine Einladung zur Begegnung – zwischen Autor, Ensemble und Publikum.

Ein Abend von seltener Intensität – literarisch, sinnlich und in jeder Hinsicht besonders.

Wut und Liebe (Diogenes Verlag): ab 23. April 2025 überall erhältlich

Wut und Liebe – die Premierentour

31.08.25 CH – Zürich Tonhalle (Caroline Peters, Nora Zukker)

11.09.25 A- Wien Konzerthaus (Caroline Peters, Dirk Stermann)

27.09.25 Hamburg Thalia Theater (Caroline Peters, Bettina Rust)

28.09.25 Bremen Die Glocke (Katja Riemann, Nora Zukker)

29.09.25 Hannover Theater am Aegi (Katja Riemann, Bettina Rust)

06.10.25 Leipzig Haus Leipzig (Katja Riemann, Linda Zervakis)

07.10.25 Berlin Admiralspalast (Katja Riemann, Linda Zervakis)

08.10.25 FFM Alte Oper (Katja Riemann, Linda Zervakis)

14.10.25 Düsseldorf Tonhalle (Katja Riemann, Linda Zervakis)

28.10.25 München Herkulessaal (Katja Riemann, Bettina Rust)

29.10.25 Stuttgart Theaterhaus (Katja Riemann, Bettina Rust)

Tickets unter:

Deutschland: https://suter.reservix.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s

Alexander von Spreti

Leonrodstrasse 12a

83278 Traunstein

Deutschland

fon ..: 015122343426

web ..: https://www.vonspreti.de

email : presse@vonspreti.de

Alexander von Spreti – public relations&management

Pressekontakt:

alexander von spreti – p u b l i c r e l a t i o n s

Herr Alexander von Spreti

Leonrodstrasse 12a

83278 Traunstein

fon ..: 0151 22 34 34 26

email : presse@vonspreti.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.