Work-Life-Balance, Familie und Care-Arbeit. Mit Selbsttest und Ikigai-Tool

Selbsttest, Ikigai-Tool und geprüfte Coaches: coachverzeichnis.com startet im Mai mit einem Schwerpunkt zu Work-Life-Balance, Familie, Beruf und Care-Arbeit.
Dautphetal, 30. April 2026
_Interaktive Reflexionstools und geprüfte Coaches für alle, die nicht einfach funktionieren wollen – sondern ihr Leben bewusst gestalten_
Wer sagt, dass Karriere und Familie sich ausschließen? Und wer zählt eigentlich die Arbeit, die täglich geleistet wird – ohne Gehaltszettel, ohne Anerkennung? Mit diesen Fragen eröffnet coachverzeichnis.com seinen Mai-Schwerpunkt: Work-Life-Balance, Familie und Beruf sowie Care-Arbeit.
Selbsttest und Ikigai-Reflexion – kostenlos und ohne Anmeldung
Herzstück des neuen Schwerpunkts ist eine interaktive Landingpage mit zwei aufeinander aufbauenden Tools. Ein 12-Fragen-Selbsttest gibt einen ehrlichen Überblick über die aktuelle Lebenssituation – ohne richtige oder falsche Antworten, als Ausgangspunkt statt als Urteil. Das Ikigai-Tool verbindet vier Dimensionen – was man liebt, was man kann, was die Welt braucht und wofür man bezahlt wird – zu einem persönlichen Impuls. Die KI-gestützte Analyse läuft direkt auf der Seite, ohne Registrierung.
Ergänzt wird das Angebot durch einen direkten Zugang zu Coaches mit gefilterten Treffern für den Bereich Work-Life-Balance sowie die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich an passende Coaches vermitteln zu lassen.
Thema mit gesellschaftlicher Relevanz
Die Zahlen sprechen für sich: 63 Prozent der Erwerbstätigen fühlen sich laut Statista regelmäßig überlastet. Frauen leisten laut Destatis im Schnitt doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit wie Männer. Work-Life-Balance ist damit kein individuelles Optimierungsproblem – sondern eine strukturelle Frage, die viele Menschen im DACH-Raum täglich neu verhandeln.
„Balance ist kein Zustand, den man einmal erreicht. Es ist eine Praxis – und sie braucht ehrliche Fragen, bevor sie Antworten geben kann“, so Eberhard Kuhl, Gründer von coachverzeichnis.com. „Genau dafür sind unsere Tools gedacht: nicht als Lösung, sondern als Spiegel und erster Schritt.“
Coaching zu Karriere, Familie und Care-Arbeit
Der Mai-Schwerpunkt richtet sich an Berufstätige in Übergangsphasen, Eltern, die Karriere und Familie neu austarieren, sowie Menschen, deren Care-Aufgaben im Alltag unsichtbar bleiben. Das Verzeichnis auf coachverzeichnis.com listet geprüfte Coaches u.a. mit Spezialisierung auf Work-Life-Balance, Lebensübergänge und Familienthemen – mit Präsenz-, Online- und Hybrid-Angeboten im gesamten DACH-Raum.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
coachverzeichnis.com
Herr Eberhard Kuhl
Kirchstr. 22
35232 Dautphetal
Deutschland
fon ..: +49 160 8576941
web ..: https://coachverzeichnis.com
email : hallo@coachverzeichnis.com
coachverzeichnis.com ist eine führende Plattform für die Vermittlung qualifizierter Coaches im DACH-Raum. Mit innovativen Tools wie dem KI-gestützten Coach-Finder unterstützt das Portal Unternehmen und Einzelpersonen dabei, punktgenaue Unterstützung für ihre Weiterentwicklung zu finden.
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