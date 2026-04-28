EQzellent erhält Auszeichnung als „Top Experte in der Ausbildung von pferdegestützten Coaches“

Das Bildungszentrum EQzellent erhielt vom Erfolgsmagazin die Auszeichnung „Top Experte – Ausbildung von pferdegestützten Coaches“. Die Anerkennung würdigt die langjährige Expertise des Unternehmens.

EQzellent begleitet seit Jahren Menschen auf ihrem Weg zur professionellen Tätigkeit als pferdegestützter Coach. Im Mittelpunkt stehen fundierte Ausbildungsinhalte, persönliche Entwicklung, Praxiserfahrung sowie die Verbindung von Coaching-Kompetenz und Pferdearbeit.

Die Auszeichnung durch das Erfolgsmagazin bestätigt die Bedeutung qualifizierter Weiterbildung im Bereich des pferdegestützten Coachings. Bei der Auswahl wurden unter anderem die langjährige Tätigkeit von EQzellent im Bereich der Coaching-Ausbildung, veröffentlichte Fachbücher, die kontinuierliche Arbeit mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie zahlreiche positive Rezensionen und Rückmeldungen berücksichtigt.

„Diese Auszeichnung ist für uns eine wertvolle Anerkennung unserer Arbeit und unseres Anspruchs an Qualität und Professionalität“, erklärt Anabel Schröder von EQzellent®. „Unser Ziel ist es, Menschen nicht nur fachlich auszubilden, sondern sie auch in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten und sie auf eine nachhaltige Tätigkeit als Coach vorzubereiten.“

Seit seiner Gründung setzt sich EQzellent® konsequent für die Förderung und Weiterentwicklung pferdegestützter Coaching-Qualität ein. Die Ausbildungsangebote von EQzellent verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Erfahrung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, Pferde gezielt in Coaching-Prozesse einzubinden, Dynamiken sichtbar zu machen und Veränderungsprozesse professionell zu begleiten.

Gerade in einer Zeit, in der persönliche Entwicklung, Führungskompetenz und mentale Gesundheit zunehmend an Bedeutung gewinnen, steigt auch die Nachfrage nach professionell ausgebildeten Coaches.

„Ich bin stolz darauf, Teil dieser prestigeträchtigen Liste zu sein“, so Anabel Schröder, „und sehe die Auszeichnung als Ansporn, auch künftig höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung und speziell im Bereich des pferdegestützten Coachings zu setzen“.

Für weitere Informationen über EQzellent und die Ausbildungen zum Coach mit Pferd besuchen Sie uns unter www.eqzellent.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

Deutschland

fon ..: +4917664600495

web ..: https://www.pferdegestuetzte-coachings.de/

email : anabel@eqzellent.de

EQzellent® bietet zertifizierte Ausbildung zum pferdegestützten Coach an, sowie Trauerbegleitung mit Pferd, Führung, Team oder Achtsamkeit mit Pferd – online & live. Gründerin Anabel Schröder ist Autorin, Lehrcoach & erfahrene Expertin seit 2005.

Pressekontakt:

EQzellent Bildungszentrum für pferdegestützte Coachings

Frau Anabel Schröder

Rehfeld 6

53819 Neunkirchen Seelscheid

fon ..: +4917664600495

email : anabel@eqzellent.de

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